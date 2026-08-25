Siemens Energy: Wieso 166 Euro der Schlüssel sind

Was bewegt die Aktie?

Siemens Energy zählt mit einem Plus von etwas mehr als zwei Prozent zu den stärkeren Dax-Werten des Tages. Der Konzern hat Goldman Sachs mandatiert, um den Verkauf des Dampfturbinen-Geschäfts vorzubereiten. Zunächst könnte es um rund 60 Prozent des Bereichs gehen.

Ein Verkauf würde voraussichtlich mehr als 10 Milliarden Euro in die Bilanz bringen. Das stärkt die finanzielle Ausgangslage und schafft Spielraum für die weitere Entwicklung. Gleichzeitig bleibt die Notwendigkeit eines Verkaufs diskutabel, weil die einzelnen Bereiche operativ gut laufen. Die Aufträge und die Umsatzentwicklung sind stark, auch Gamesa ist wieder im positiven Bereich.

Charttechnik

Der Kurs bewegt sich zwischen dem 200-Tage-Durchschnitt und dem 50-Tage-Durchschnitt. Eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation bleibt möglich, braucht aber noch Bestätigung.

Die entscheidende Marke liegt bei 165 bis 166 Euro. Erst ein Anstieg darüber verbessert das Bild deutlich. Dann liegt das nächste Ziel bei rund 192 Euro. Durchschnittliche Analystenziele bewegen sich um 205 Euro.

Martins Einschätzung

Siemens Energy bleibt eine der spannendsten Dax-Aktien. Unterhalb von 166 Euro bleibt das Setup riskanter. Oberhalb dieser Marke steigt die Chance auf eine Bewegung Richtung 192 Euro deutlich.