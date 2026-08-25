Sparpläne boomen - Fondsanbieter Deka hebt Gewinnprognose an

Frankfurt, 25. ⁠Aug (Reuters) - Der Sparkassen-Fondsanbieter Deka profitiert von der Nachfrage von Privatanlegern nach Sparplänen und hebt seine Gewinnprognose an. Dank der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr rechnet das Institut im Gesamtjahr nun mit einem wirtschaftlichen Ergebnis von rund 800 ‌Millionen Euro statt der bisher angepeilten 700 Millionen Euro. Das ist allerdings immer noch ein Rückgang im Vergleich zu den 963 Millionen Euro ⁠aus dem ⁠Vorjahr. "Immer mehr Menschen erkennen über die letzten Jahre hinweg die Bedeutung des Kapitalmarkts für ihren Vermögensaufbau", konstatierte Deka-Chef Georg Stocker am Dienstag.

Im ersten Halbjahr steigerte das Wertpapierhaus der Sparkassen das Ergebnis um fünf Prozent auf 546 Millionen Euro. Die Erträge kletterten um 7,5 Prozent auf 1,32 ‌Milliarden Euro, was vor allem an einem ‌höheren Provisionsergebnis lag. Das Zinsergebnis war dagegen rückläufig. Da die Deka zugleich mehr Geld für Personal und Digitalisierung ausgab, verschlechterte sich die Aufwand-Ertrag-Relation auf 59,7 ⁠von 56,9 Prozent.

Wesentlicher Treiber war erneut das Privatkundengeschäft, in dem der Absatz ‌auf 19,5 Milliarden Euro von 18,7 ⁠Milliarden Euro zulegte. Dabei hielt der Trend zu Wertpapiersparplänen an: In den ersten sechs Monaten schlossen Anleger rund 298.000 neue Verträge ab. Damit verwaltet die Deka inzwischen rund 9,1 Millionen solcher Sparpläne. ‌Das Gesamtvolumen an Fonds und ⁠Zertifikaten stieg bis Ende Juni auch ⁠dank der positiven Entwicklung an den Börsen auf 485 Milliarden Euro nach 452 Milliarden Euro zum Jahreswechsel.

Stocker erhofft sich weiteren Schub von den Plänen der Bundesregierung für eine staatliche Unterstützung der kapitalmarktbasierten privaten Altersvorsorge. Ein großer Teil der Bevölkerung sei nach wie vor nicht am Kapitalmarkt investiert. "Und deshalb ist es gut, dass der Staat endlich gehandelt hat und im neuen Jahr der Startschuss für das private Altersvorsorgedepot ⁠fällt."

(Bericht von Sabine Wollrab, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)