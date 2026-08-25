Spotify - Erfolgreicher Ausbruch

Die These des zeitlichen Vorlaufs von Indikatorformationen im Vergleich zu den äquivalenten Mustern im eigentlichen Chartverlauf hat sich bei der Spotify-Aktie mustergültig bestätigt: Die positiven Weichenstellungen, die sich zuvor im Indikatorbild angedeutet hatten, sind inzwischen auch im Kursverlauf sichtbar angekommen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 18. August). Für ein besonderes Lebenszeichen sorgen der Sprung über den Abwärtstrend seit Jahresbeginn (akt. bei 492,80 USD) sowie die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 501,34 USD). Rein rechnerisch ergibt sich daraus ein Anschlusspotenzial von rund 130 USD. Damit rückt perspektivisch die nächste charttechnische Schlüsselmarke bei 571 USD in Reichweite. Ein nachhaltiger Spurt über diese Hürde hätte eine hohe Signalwirkung, denn dann wäre sogar ein großer Doppelboden – definiert durch die Tiefs bei 402/411 USD – vervollständigt. Unter dem Aspekt eines aktiven Money Managements können Anlegerinnen und Anleger den Stopp für bestehende, sowie für Neuengagements, auf das Niveau des alten Abwärtstrends seit Jahresbeginn nachziehen.

Spotify (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Spotify

Quelle: LSEG, tradesignal²

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