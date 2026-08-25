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T-Mobile US: Starlink und der Netzvorsprung stärken die Wachstumsstory

DZ BANK · Uhr
Thema: Infrastruktur
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

T-Mobile US: Starlink und der Netzvorsprung stärken die Wachstumsstory


T-Mobile US bleibt operativ stark und bietet neben niedriger Kundenabwanderung und einem starken Frequenzportfolio mit T-Satellite und Starlink einen zusätzlichen Netzvorteil. Der Dienst ermöglicht auch außerhalb klassischer Mobilfunkabdeckung die Nutzung ausgewählter Apps und Notfallkommunikation. Gleichzeitig hob T-Mobile die Free-Cashflow-Prognose für 2026 auf 18,4 bis 18,8 Mrd. USD an und kaufte im zweiten Quartal eigene Aktien für 2,2 Mrd. USD zurück.

T-Mobile US bleibt operativ in komfortabler Position

Trotz des intensiven Wettbewerbs mit Verizon und AT&T hält sich T-Mobile US operativ bemerkenswert robust. Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die Stärke des Geschäftsmodells: Im zweiten Quartal stiegen die Serviceumsätze um 9 % auf 19 Mrd. USD, während das bereinigte EBITDA um 12 % auf 9,5 Mrd. USD zulegte. Gleichzeitig lag die Abwanderungsrate der Postpaid-Kunden bei lediglich 0,99 %, was auf eine hohe Kundenbindung und eine geringe Abwanderung im besonders wichtigen Vertragskundengeschäft hindeutet.



Endlos Turbo Long 127,9143 open end: Basiswert T-Mobile US

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Quelle: DZ BANK: Geld 25.08. 11:55:26, Brief 25.08. 11:55:26
4,67 EUR 4,74 EUR -0,85% Basiswertkurs: 182,69 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 24.08.
Basispreis 127,9143 USD Knock-Out-Barriere 127,9143 USD
Hebel 3,30x Abstand zum Basispreis in % 29,98%
Abstand zum Knock-Out in % 29,98% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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