Tariflöhne ziehen dieses Jahr voraussichtlich stärker an als 2025

Berlin, 25. ⁠Aug (Reuters) - Die Tariflöhne werden nach Berechnungen des gewerkschaftsnahen Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) dieses Jahr stärker steigen als 2025. Unter Berücksichtigung der im ersten Halbjahr getätigten Neuabschlüsse und der in den Vorjahren für 2026 vereinbarten Tariferhöhungen legen ‌sie dieses Jahr nominal um durchschnittlich 3,1 Prozent zu, wie das Tarifarchiv des WSI der Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag mitteilte. Damit läge ⁠der Zuwachs ⁠etwas höher als im Gesamtjahr 2025, als die Tariflöhne um 2,6 Prozent zunahmen. Angesichts einer durchschnittlichen Erhöhung der Verbraucherpreise um 2,4 Prozent im ersten Halbjahr ergibt sich hieraus real - also preisbereinigt - eine Lohnsteigerung von 0,7 Prozent.

"Da die Preise im Zuge des Iran-Krieges wieder ‌deutlich nach oben gegangen sind, ist es ‌eine wichtige Aufgabe der Tarifpolitik, erneute Kaufkraftverluste bei den Beschäftigten zu verhindern", sagte der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten. Forderungen nach überzogener Lohnzurückhaltung oder ⁠gar Nullrunden seien demgegenüber "Gift für die Konjunktur". Vor allem in den ‌Krisenjahren 2021 bis 2023 mussten die ⁠Arbeitnehmer angesichts hoher Inflationsraten erhebliche Reallohnrückgänge verkraften. Diese wurden laut WSI gemessen am Niveau von 2020 bei den Tariflöhnen noch nicht vollständig kompensiert.

Die Tarifforderungen der Gewerkschaften bewegten sich im ‌ersten Halbjahr 2026 in den ⁠meisten Branchen zwischen 5,0 und 7,0 ⁠Prozent. Außergewöhnlich hoch war die Forderung von 15,0 Prozent in der Landwirtschaft. Demgegenüber wurde in der krisengeplagten Chemieindustrie keine bezifferte Tarifforderung erhoben. Stattdessen standen neben der Stärkung der Kaufkraft vor allem tarifpolitische Instrumente zur Beschäftigungssicherung im Mittelpunkt, wie das WSI weiter mitteilte.

Bislang wurden den Angaben nach für mehr als 15 Millionen Beschäftigte Tariferhöhungen vereinbart, die im Laufe des Jahres 2026 wirksam werden.

(Bericht ⁠von Reinhard Becker, redigiert von Rene Wagner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)