Tech dreht nach oben. Morgen entscheidet Nvidia!

Die Wall Street startet freundlich in den Dienstag, wobei vor allem Tech und Halbleiter nach den jüngsten Verlusten eine Gegenbewegung zeigen. Der Nasdaq-Future steigt rund 0,8 Prozent, S&P 500 und Dow legen etwa 0,4 Prozent zu. Nvidia versucht sich nach sieben Verlusttagen in Folge zu stabilisieren, bevor der KI-Gigant morgen nach Börsenschluss seine mit Spannung erwarteten Zahlen vorlegt. Gleichzeitig sorgen zwei zuletzt große Belastungsfaktoren für Entspannung: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt auf rund 4,67 Prozent, und Brent-Öl rutscht um rund 3 Prozent unter 90 US-Dollar, nachdem Pakistan von „signifikanten Fortschritten“ bei Gesprächen mit Iran berichtet. Die gestern angekündigte Sanktionsoffensive gegen Iran fiel zudem weniger konkret aus als befürchtet. Im KI-Sektor bleiben die Risiken allerdings präsent: Steigende Nvidia-Preise, immer größere Kapitalerhöhungen, politische Widerstände gegen neue Rechenzentren und der Trend zu günstigeren Open-Weight-Modellen sorgen für zunehmende Skepsis. Bei Broadcom steigen bereits die Anleiherenditen und Credit Spreads, weil Investoren die Bilanzrisiken der KI-Finanzierungsmodelle hinterfragen. Damit richtet sich jetzt fast alles auf die drei großen Katalysatoren der Woche: PCE-Inflation und Nvidia am Mittwoch sowie Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole am Freitag.



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung