Trading-Impuls

Tesla steht vor der nächsten großen Kursbewegung

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Der Kurs von Tesla hat sich zuletzt stark erholt. Doch jetzt trifft diese Erholung auf mehrere charttechnische Hürden. Was könnte der nächste größere Impuls sein?

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Quelle: Nadezda Murmakova/Shutterstock.com
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Die Nachrichten für Tesla waren zuletzt eher schlecht. Der Konzern muss knapp drei Millionen Fahrzeuge wegen unzureichend erkennbarer mechanischer Not-Entriegelungen an den versenkbaren Türgriffen zurückrufen. Zusätzlich sind rund 2,7 Millionen Fahrzeuge wegen einer unzureichenden Fahrerüberwachung beim Fahrassistenten betroffen.

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