Tesla steht vor der nächsten großen Kursbewegung
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Der Kurs von Tesla hat sich zuletzt stark erholt. Doch jetzt trifft diese Erholung auf mehrere charttechnische Hürden. Was könnte der nächste größere Impuls sein?
Die Nachrichten für Tesla waren zuletzt eher schlecht. Der Konzern muss knapp drei Millionen Fahrzeuge wegen unzureichend erkennbarer mechanischer Not-Entriegelungen an den versenkbaren Türgriffen zurückrufen. Zusätzlich sind rund 2,7 Millionen Fahrzeuge wegen einer unzureichenden Fahrerüberwachung beim Fahrassistenten betroffen.
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