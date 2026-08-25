Trading-Chance Benzin: Top Short-Chance

Good to know about: Benzin

Benzin als leichtes Raffinerieprodukt entsteht bei der Destillation und dem thermischen Spalten von Erdöl und bildet eine der zentralen Säulen der weltweiten Transportenergie. Die globale Fertigung ist eng an hochmoderne Raffineriekapazitäten gekoppelt, weshalb die führenden Förderländer von Rohöl oft auch die Spitze bei der Weiterverarbeitung anführen. Allen voran stehen die Vereinigten Staaten, die dank ihrer riesigen Raffinerieinfrastruktur der weltweit größte Produzent sind, gefolgt von China, dessen Verarbeitungskapazitäten in den letzten Jahrzehnten massiv ausgebaut wurden, sowie Saudi-Arabien und Russland.

Der Hauptgebrauch liegt im Betrieb von Verbrennungsmotoren für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge. Darüber hinaus dient die Flüssigkeit in geringerem Umfang als Lösemittel in der Industrie oder als Brennstoff für Spezialgeräte, jedoch dominiert der Straßenverkehr den weltweiten Konsum uneingeschränkt.

Ein prägendes Merkmal dieses Energieträgers ist die ausgeprägte saisonale Nachfragestruktur, die sich im Jahresverlauf deutlich auf die Preise und die chemische Zusammensetzung auswirkt. Im Frühjahr und Sommer steigt der Verbrauch drastisch an, da in vielen Industrienationen die Hauptreisezeit beginnt und mehr Strecken mit dem Auto zurückgelegt werden. Um dieser hohen Nachfrage gerecht zu werden und die gesetzlichen Umweltauflagen für wärmere Temperaturen zu erfüllen, stellen Raffinerien im Frühjahr auf eine sogenannte Sommermischung um. Diese besitzt einen niedrigeren Dampfdruck, um Verdunstung bei Hitze zu vermeiden, ist in der Herstellung jedoch aufwendiger und teurer. Im Herbst erfolgt der Wechsel zurück zur günstigeren Wintermischung mit höherem Dampfdruck für leichteres Kaltstartverhalten, was zusammen mit dem Nachlassen der Reisenachfrage regelmäßig für einen saisonalen Preisrückgang sorgt.

Diese ausgeprägten Zyklen spiegeln sich direkt in den Lagerbeständen wider. In den Wintermonaten bauen Raffinerien gezielt Vorräte auf, um für den Ansturm im Sommer gerüstet zu sein. Fallen die Lagerreserven zu Beginn der Sommerperiode unerwartet niedrig aus oder wird die Produktion durch ungeplante Raffinerieausfälle und Naturkatastrophen wie Hurrikans am US-Golf gestört, reagieren die Warenterminmärkte extrem empfindlich mit steilen Preissprüngen. Daher beobachten Händler die wöchentlich veröffentlichten Bestandsdaten der Energiebehörden sehr genau, da sie als unmittelbarer Gradmesser für das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage dienen.

Saisonale Schwäche ab Anfang September

Quelle: www.market-bulls.com

Die unterjährige Saisonalität des Benzin-Futures (RBOB Gasoline) lässt sich grob in zwei Phasen unterteilen: den ersten Abschnitt von März bis August, in dem der Preis im Durchschnittlich deutlich steigt und die Zeit von Anfang September bis in die zweite Dezember-Woche, in der die Notierungen üblicherweise fallen.

Die zunächst steigende Tendenz ist mit der Driving-Season begründet und mit den beiden großen Ferien (Oster- und Sommerferien), die in diese Zeit hinein fallen. Zudem werden die Lagerbestände der Energie-Rohstoffe schwerpunktmäßig ab März befüllt, was Nachfrage auf dem Weltmarkt verursacht und sich preistreibend auswirkt. Ab September ebben diese Effekte konzertiert ab. In der kalten Jahreszeit wird weniger gefahren, es wird weniger gebaut und weniger transportiert. Zudem sind die Lager dann weitestgehend befüllt, so dass es eine Art Nachfrage-Vakuum gibt. Die Notierungen sinken!

Wir ziehen diesmal eine eigentlich unbedeutende Händlergruppe zur Analyse heran: die Kleinspekulanten (blau). Sie sind zwar nicht mächtig genug, um preisrelevante Aktionen zu tätigen, doch sie sind erstklassige Kontraindikatoren. Derzeit sind die Small Specs relativ hoch investiert, wir die dargestellte Netto-Position veranschaulicht. Wann immer derartige Niveaus in den letzten 20 Jahren erreicht worden waren sanken die Notierungen in der Folgezeit massiv.

Quelle: www.barchart.com

El Nino belastet den Preis

Zuletzt wollen wir einen Blick in die Statistik für Benzin in El Nino Phasen werfen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Betrachtung der Performance von Anfang bis Ende des El Nino Phänomens wenig Sinn macht, da Risiken und neue Marktsituationen schnell diskontiert werden. Darum sind die Spalten „Max. Anstieg“ und „Max. Rückgang“ die wirklich aussagekräftigen. Wir sehen, dass die Anstiege sehr viel geringer ausfallen, als die zwischenzeitlichen Maximal-Rückgänge des Benzinpreises. Ergo: Die Shortseite ist in El Nino Phasen eindeutig zu favorisieren. Bei 15-20 Prozent Preisrückgang, sowie bei 40 Prozent Rückgang bieten sich Teilausstiege an.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Alle drei betrachteten Faktoren sprechen eine eindeutige Sprache! Der Benzinpreis sollte in den nächsten Monaten mit hoher Wahrscheinlichkeit unter Druck geraten und spürbar absinken. Wir haben ein geeignetes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten. Ein gestaffelter Ein- und Ausstieg erscheint auch bei dieser Trading-Gelegenheit absolut sinnvoll und smart.

Mini Future Short auf Benzin

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Mini Future Short des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis bei 3,40 und die K.O.-Schwelle bei 3,131 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 2,95 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 6. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PK85NP.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3,5 USD

Unterstützungen: 2,8-2,85 USD

Mini Future Short auf Benzin

Basiswert RBOB Gasoline (Benzin) WKN PK85NP ISIN DE000PK85NP4 Basispreis 3,40 USD K.O.-Schwelle 3,131 USD Typ Mini Future Laufzeit open end (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 6 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.