US-Medien: CIA-Chef Ratcliffe zu Gesprächen in Moskau

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MOSKAU (dpa-AFX) - Der Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, John Ratcliffe, ist unbestätigten US-Medienberichten zufolge nach Moskau geflogen. Dort wolle er an Gesprächen teilnehmen, berichteten der Sender CBS News und das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mit wem er konkret reden möchte, war zunächst unklar.

Zuvor hatte der Flug einer US-amerikanischen Militärtransportmaschine von Riga nach Moskau Spekulationen ausgelöst. Die Route des Flugzeugs konnte über Flugverfolgungsportale beobachtet werden. Russische Medien berichteten unter Verweis auf Augenzeugen von der Sichtung einer Autokolonne mit diplomatischen Kennzeichen der USA nach der Ankunft in Moskau.

Ziel: Verhinderung einer Eskalation im Ukraine-Krieg?

Hintergrund könnten neuerliche russische Drohungen mit einer Eskalation im seit 2022 währenden Krieg gegen die Ukraine sein. Kremlchef Wladimir Putin sprach am Samstag von der durch Kiew mit Angriffen auf das russische Hinterland geöffneten "Büchse der Pandora". Allerdings hatte der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergej Naryschkin, bereits zuvor ein persönliches Treffen mit Ratcliffe nicht ausgeschlossen. Die Geheimdienstler führten seit 2025 mehrfach Telefongespräche.

Ratcliffe wurde nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Januar 2025 Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA./ast/DP/he

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