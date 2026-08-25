USA nehmen Handelsfirma Wellbred wegen Iran-Kontakten ins Visier

Singapur, ⁠25. Aug (Reuters) - Die USA haben neue Sanktionen gegen die in Singapur ansässige Firma Wellbred Capital und deren Tochtergesellschaften verhängt. ‌Wellbred stehe mit dem iranischen Öl-Reeder Mohammad Hossein Schamchani in Verbindung, begründete das ⁠US-Finanzministerium seine ⁠Entscheidung. Die Maßnahmen richteten sich zudem gegen Handelsfirmen von Wellbred in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Schweiz sowie eine französische Raffinerie. Wellbred war ‌für eine Stellungnahme zunächst ‌nicht zu erreichen.

Schamchani ist der Sohn des verstorbenen hochrangigen iranischen Sicherheitsbeamten Ali Schamchani. ⁠Sein Schifffahrtsnetzwerk, das bereits in den Jahren ‌2025 und 2026 ⁠mit Sanktionen belegt wurde, transportiert dem Ministerium zufolge Öl aus dem Iran und Russland an Käufer weltweit.

Wellbred ‌hat seinen Hauptsitz ⁠in Singapur. Das Unternehmen ⁠handelt mit Öl, Naphtha, Petrochemikalien sowie Flüssiggas (LPG) und unterhält Niederlassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Schweiz, Saudi-Arabien und Nigeria.

(Bericht von Florence Tan; geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)