Vergessene Wahlen? In Niedersachsen stimmen mehr Wähler ab als im Osten

- von Andreas Rinke

Berlin, 25. ⁠Aug (Reuters) - Die öffentliche Aufmerksamkeit für den Wahl-September richtet sich derzeit vor allem auf Sachsen-Anhalt, weil dort erstmals die AfD an die Regierung kommen könnte. Aber im Schatten auch der folgenden Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern finden am 13. September zudem Kommunalwahlen in Niedersachsen statt. Und für das Stimmungsbild in ganz Deutschland dürften sie repräsentativer sein als die drei Abstimmungen im Osten, der bisher immer anders tickte als der große Rest der Bundesrepublik. Immerhin sind in Niedersachsen 6,5 Millionen Menschen ab 16 Jahren wahlberechtigt - bei allen drei Landtagswahlen im Osten gibt es dagegen weniger als sechs Millionen Wahlberechtigte.

Und ‌obwohl Kommunalwahlen oft von sehr lokalen Themen und Persönlichkeiten geprägt sind, lassen sich bereits jetzt bestimmte Muster erkennen. So sorgte vor wenigen Tagen in der als liberal geltenden Landeshauptstadt Hannover eine Umfrage für den Stadtrat für Aufregung, in der die AfD auf 18 Prozent der Stimmen kam. An der Spitze liegt die SPD knapp vor den Grünen. ⁠Bei der ebenfalls stattfindenden Bürgermeisterwahl ⁠führt der Amtsinhaber Belit Onay (Grüne) deutlich vor Axel von der Ohe (SPD). Aber auch hier kommt die AfD-Kandidatin Jessica Schülke auf 19 Prozent.

Dies zeigt, dass der Aufschwung für die rechtspopulistische AfD nicht nur in den ostdeutschen Bundesländern zu verzeichnen ist. Der Absturz in den Bundesumfragen für CDU/CSU und SPD zeigt sich auch in den westlichen Bundesländern. Denn bei den Kommunalwahlen 2021 hatte die CDU in Niedersachsen noch bei 31,7 Prozent knapp vor der SPD mit rund 30 Prozent gelegen. Die Grünen dominierten fast alle Groß- und Universitätsstädte und kamen landesweit auf 15,9 Prozent. Die AfD erreichte dagegen damals nur 4,6 Prozent - liegt aber jetzt laut Umfrage bei 20 Prozent. CDU und SPD kommen jeweils auf etwa 25 Prozent.

VW-KRISE ÜBERSCHATTET

In Niedersachsen könnte zumindest ein ‌Sondereffekt auftreten: Denn der VW-Konzern als mit Abstand größter Arbeitgeber im Land schwächelt. Seit Monaten sorgen radikale Sparpläne ‌des VW-Vorstands für Werksschließungen und Stellenstreichungen für Unruhe an Standorten wie Hannover, Braunschweig, Emden, Wolfsburg oder Osnabrück. "Es ist zu befürchten, dass sich diese Verunsicherung der Beschäftigten bei den Kommunalwahlen gerade an den VW-Standorten zugunsten der AfD auswirkt", sagte der CDU-Landesvorsitzende Sebastian Lechner der Nachrichtenagentur Reuters.

"Man spürt natürlich eine unglaubliche Verunsicherung", betonte auch Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) am Dienstag nach Gesprächen mit VW-Mitarbeitern im Deutschlandfunk. Viele machten sich Sorgen ⁠um ihre Zukunft. "Und ich erlebe das auch von den Oberbürgermeistern, mit denen ich intensiv gesprochen habe, die sich auch natürlich fragen, was heißt diese Debatte allein schon für die gesamten Regionen?"

Tatsächlich ‌hatte die AfD auch bei früheren Wahlen vor allem in darbenden oder ehemaligen Industrieregionen bei ⁠Arbeitern gepunktet. Nun könnte das Thema VW und die ausgelöste Verunsicherung über Standorte und Arbeitsplätze eben die niedersächsischen Industriestädte treffen. Am Braunschweiger VW-Standort zog erstmals eine AfD-nahe Gruppierung in den Betriebsrat ein.

"Ich bin unglücklich darüber, wie insgesamt in Sachen VW kommuniziert wird", sagte Lechner. Er gab der rot-grünen Landesregierung eine Mitverantwortung, weil etwa der Ministerpräsident für den Anteilseigner Niedersachsen im Aufsichtsrat des Autokonzerns sitzt. Lies wiederum sprach sich auch am Dienstag erneut für den Erhalt aller Standorte und kritisierte das VW-Management ‌wegen der Schließungspläne. Im Hintergrund bemüht er sich seit Tagen um ein einvernehmliches Konzept im Konzern, um ⁠die sich ausbreitende Unruhe einzudämmen. Ein Grund: Ab diesem Dienstag finden an ⁠den VW-Standorten Betriebsversammlungen statt, auf denen die Beschäftigten Klarheit haben möchten - vor den Kommunalwahlen.

Dazu kommt, dass auch die Klimadebatte in einem Autoland wie Niedersachsen anders verläuft als anderswo. In den Städten punkten die Grünen noch mit neuen Mobilitätskonzepten. In anderen, dünner besiedelten Teilen des großen deutschen Flächenlandes hat das Auto dagegen eine andere Bedeutung für die Menschen. CDU-Landeschef Lechner etwa wirft VW – unter Mitwirkung der Landesregierung – deshalb vor, die Absatzkrise mit herbeigeführt zu haben. "So gab es die strategische Entscheidung, Hybride zu vernachlässigen und einseitig auf die reine Elektromobilität zu setzen", sagt er. Zugleich warnt Lechner davor, dass ausgerechnet die AfD gar kein Lösungskonzept habe. "Im Gegenteil schwächt die EU-kritische Haltung unsere Autoindustrie", sagt er und fordert wie Ministerpräsident Lies neue EU-Einfuhrzölle auf Hybrid-Autos aus China.

Für Debatten sorgt aber auch der Ausschluss von AfD-Politikern wie etwa in Wilhelmshaven von der Oberbürgermeisterwahl. Insgesamt sollen laut NDR vier AfD-Bewerber wegen Zweifeln an ihrer Verfassungstreue nicht bei den Wahlen antreten dürfen. Grundlage ist ein neues Kommunalwahlgesetz, das die rot-grüne Landesregierung erst im Mai beschlossen hatte. Der AfD-Landesverband wird vom niedersächsischen Verfassungsschutz ⁠als gesichert rechtsextrem eingestuft. Zudem wird der Landesverband gerade von einem internen Skandal erschüttert: Die AfD-Europaabgeordnete Anja Arndt macht dem Landesvorstand in einem Brief an den Bundesvorstand nach Informationen von RTL, ntv und Stern schwere Korruptionsvorwürfe, die die Betroffenen zurückweisen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz, Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)