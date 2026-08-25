Verletzte und Schäden bei Tornado in Frankreich - Ganzes Dorf evakuiert

Paris, 25. ⁠Aug (Reuters) - Fast 40 Verletzte, rund 300 beschädigte Häuser und ein komplett evakuiertes Dorf: Das ist die vorläufige Bilanz eines Tornados in Südwestfrankreich, den die zuständigen Behörden am Dienstag als ein außergewöhnliches und für die Bevölkerung zutiefst traumatisches Ereignis beschrieben. Von den 39 ‌Verletzten seien zwei in einem kritischen Zustand, sagte die Unterpräfektin des Departements Aude, Marie-Hélène Bouissac, vor der Presse. Der Wirbelsturm war am Montag über ein Gebiet ⁠in der ⁠Nähe der bei Touristen beliebten Stadt Carcassonne hinweggefegt. Besonders hart traf es das Dorf Pomas mit seinen etwas über 1000 Einwohnern, das vollständig evakuiert wurde. Einige mussten regelrecht die Flucht ergreifen, als der Sturm sich näherte.

"Es fühlte sich an, als ob der Tod selbst über uns hereinbreche", sagte eine Frau dem Sender BFM ‌TV vor ihrem vollständig zerstörten Haus. Das Auto, ‌in das sich die vierköpfige Familie geflüchtet habe, sei von dem Wirbelsturm durchgeschüttelt worden. Dann hätten sie Gas geben und entkommen können, erklärte Severine, die nur ihren Vornamen nannte. "Wir ⁠sind geflohen, das war reiner Überlebensinstinkt."

Von der Nachrichtenagentur Reuters verifizierte Aufnahmen in den sozialen ‌Medien zeigten, wie der Wirbelsturm über dem ⁠benachbarten Dorf Verzeille wütete. Auch aus Pomas gibt es Videos. Durch die starken Winde seien an vielen Gebäuden die Fenster zu Bruch gegangen, erklärten die Behörden. Es seien 75 Feuerwehrleute im Einsatz, die von Spezialisten unterstützt ‌würden. Gebäude würden auf ihre Sicherheit überprüft. ⁠Am Dienstag waren noch 1400 Haushalte ⁠in der Region ohne Strom.

Das betroffene Departement Aude liegt unweit der Grenze zu Spanien und den Pyrenäen. Der Tornado bildete sich, nachdem die jüngste Hitzewelle in vielen Teilen Südfrankreichs von Gewittern abgelöst worden war. Zwar werden in Frankreich nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes Meteo-France jährlich Dutzende Tornados registriert, diese gehen in der Regel jedoch glimpflich ab. Die Zahl ist deutlich geringer als in den USA, wo jedes Jahr mehr als 1000 Wirbelstürme gezählt werden.

(Bericht von Sudip Kar-Gupta ⁠und Dominique Vidalon, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)