Burggraben-Aktien im Check

Vier starke Geschäftsmodelle für das restliche Jahr

onvista · Uhr
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Vier Burggraben-Aktien für das restliche Jahr 2026: In dieser Analyse schaut Nico Santura auf Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen, stabilen Geschäftsmodellen und langfristig spannenden Wachstumsperspektiven.

Im Fokus stehen Verisk Analytics, Daiichi Sankyo, Synopsys und die London Stock Exchange Group. Verisk überzeugt als Daten- und Analysedienstleister mit verlässlichen Cashflows, Daiichi Sankyo mit einer starken Onkologie-Pipeline, Synopsys mit seiner Rolle im Halbleiter-Design und die London Stock Exchange Group mit Finanzdaten, Handels- und Clearinglösungen.

Dabei geht es um operative Entwicklung, Burggräben, Bewertungen, Zukunftsaussichten und die Frage, welche dieser Qualitätsaktien für langfristige Anleger aktuell besonders interessant sein könnte. Welche Burggraben-Aktie bietet aktuell das beste Chance-Risiko-Verhältnis?

* Interessenkonflikt (§ 85 WpHG): Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile an Verisk Analytics Inc. (WKN: A0YA2M), Daiichi Sankyo Co., Ltd. (WKN: A0F57T), Synopsys, Inc. (WKN: 883703) und London Stock Exchange Group plc (WKN: A0JEJF) und profitiert daher potenziell von deren Kursentwicklung. Dieser Beitrag ist keine Finanzanalyse/Anlageempfehlung i. S. v. Art. 20 MAR und wurde nach bestem Wissen, unbeeinflusst von Eigeninteressen und sachlich erstellt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Synopsys
London Stock Exchange
Daiichi Sankyo
Verisk Analytics
PLC SpA

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Nico Santura
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