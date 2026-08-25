Rechenzentrums-Aktie

Vistra: Wieso Energie der KI-Hebel bleibt

onvista · Uhr

Vistra bleibt ein zentraler Energie-Profiteur des KI-Infrastruktur-Ausbaus. Charttechnisch ist die Aktie angeschlagen, fundamental bleibt der Hebel auf steigende Strompreise attraktiv.

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Was bewegt die Aktie?

Vistra steht trotz der KI-Energie-Story in einer übergeordneten Abwärtsbewegung. Das wirkt zunächst widersprüchlich, weil Energie für Rechenzentren einer der wichtigsten Engpässe bleibt. Der Ausbau der KI-Infrastruktur braucht Strom, und Stromerzeuger mit breiter Kraftwerksbasis profitieren von steigender Nachfrage.

Mizuho startet die Bewertung mit Outperform und einem Kursziel von 169 Dollar. Das Ziel liegt in der Nähe früherer Zwischenhochs, bedeutet aber vom aktuellen Niveau aus noch eine deutliche Bewegung. Positiv ist vor allem die erwartete Free-Cashflow-Entwicklung. Die Rendite soll von acht Prozent im vergangenen Jahr bis 2028 auf rund 13 Prozent steigen. Der bereinigte Free Cashflow soll über zehn Jahre um rund zehn Prozent pro Jahr wachsen.

Charttechnik

Die Aktie verliert gerade eine wichtige Trendlinie. Auf Tagesbasis läuft sie in einen Unterstützungsbereich um knapp 130 Dollar. Im großen Bild bleibt die Zone von etwa 85 bis 106 Dollar entscheidend. Ein Bruch dieser Zone würde das langfristige Bild deutlich verschlechtern.

Martins Einschätzung

Vistra ist für langfristige Investoren attraktiv, wenn sie an den KI-Energiebedarf glauben. Das Risiko eines Rücksetzers Richtung 100 Dollar muss aber einkalkuliert werden.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
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1 Jahr
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