Volkswagen: Wieso ich die Aktie weiter meide

Was bewegt die Aktie?

Volkswagen bleibt im deutschen Autosektor eine schwierige Aktie. Der Kurs zeigt seit Jahren vor allem fallende Trends und kurze Erholungen, die schnell wieder abverkauft werden. Auch die aktuelle Wochenkerze wirkt schwach.

Operativ bleibt der Druck hoch. Weitere Sparmaßnahmen stehen im Mittelpunkt. Vier Werke gelten als gefährdet, zudem stehen bis zu 50.000 weitere Arbeitsplätze im Raum. Gleichzeitig sinken die Absatzzahlen in China weiter, während die Konkurrenz stärker wird.

Die Aktie wirkt optisch günstig. Die Dividendenrendite liegt bei rund 7,3 Prozent. Diese Zahl hilft aber nur, wenn die Ausschüttung stabil bleibt. Bei anhaltendem Ergebnisdruck steigt das Risiko, dass der Konzern auch bei der Dividende nachsteuert.

Charttechnik

Die Aktie hat mehrere Konsolidierungen in den vergangenen Jahren nach unten verlassen. Das aktuelle Bild ähnelt erneut einer solchen Konsolidierung. Fällt Volkswagen unter das Tief der Vorwoche, dürfte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen.

Martins Einschätzung

Volkswagen bleibt ein Wert für sehr vorsichtige Investoren. Der operative Turnaround ist weiter nicht sichtbar. Für neue Investments gibt es aktuell attraktivere Alternativen.