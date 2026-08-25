VW-Betriebsratchefin: Wir schließen betriebsbedingte Kündigungen aus

Reuters · Uhr
Thema: E-Mobilität
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Hannover, 24. ⁠Aug (Reuters) - Volkswagen-Betriebsratschefin Daniela Cavallo schließt betriebsbedingte Kündigungen bei Europas größtem Autobauer aus. "Meine Linie ist klar", sagte sie am Montag nach einem Besuch im VW-Werk in Hannover. "Wir haben eine Beschäftigungssicherung erkämpft und wir werden auch in Zukunft dafür kämpfen, dass Veränderungen ‌sozialverträglich stattfinden." Dabei sei es wichtig, dass auch weiterhin Altersteilzeit und insbesondere das Blockmodell angeboten werden können. "Wenn das fällt, dann werden wir über andere ⁠Maßnahmen sprechen ⁠müssen, und dafür stehe ich als IG-Metall-Mitglied nicht zur Verfügung", sagte sie. Auch Werksschließungen erteilte sie eine Absage. Das sei für sie keine Option, betonte Cavallo.

Von den außerordentlichen Betriebsversammlungen bei Volkswagen erwarte sie, dass sich der VW-Vorstand vor der Belegschaft erkläre. Dabei gehe es nicht nur um mögliche Werksschließungen oder ‌einen massiven Arbeitsplatzabbau. "Ein Zukunftsprogramm kann ja nicht dadurch ‌alleine entstehen oder bestehen, dass man über Arbeitskostenreduzierung und Personalabbau spricht und Standorte infrage stellt", sagte Cavallo.

Die Autoindustrie stehe vor schwierigen Herausforderungen, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies. ⁠Deutschland sei etwa bei den Energiekosten nicht wettbewerbsfähig. Dazu komme der Wettbewerb durch ‌chinesische Autobauer. Die Europäische Union habe ⁠mit den Zöllen auf Elektroautos aus China eine Lösung gefunden, die zu einer fairen Wettbewerbssituation führe. Lies forderte die EU auf, Zölle auch auf Hybridautos aus China zu verhängen.

Am Dienstag stellt sich VW-Chef Oliver ‌Blume bei einer außerordentlichen Betriebsversammlung in ⁠Wolfsburg den Fragen der Mitarbeiter, anschließend stehen ⁠weitere Betriebsversammlungen an den anderen Standorten an. Die Belegschaft kritisierte im Vorfeld die "desaströse Kommunikation nach außen durch den Vorstand". Blume hatte am Freitag in einem im Intranet veröffentlichten Interview die Lage bei VW als "mehr als kritisch" bezeichnet. Er will die Kapazitäten in den europäischen VW-Werken um 500.000 Fahrzeuge jährlich senken und stellte die langfristige Fertigung in Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm zur Disposition. Zudem sollen die Kosten deutlich reduziert werden. Im Juli ⁠war der Vorstand mit seinen Plänen jedoch im Aufsichtsrat gescheitert.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Automobilkonzern
VW-Chef Blume: "Die Lage ist mehr als kritisch"21. Aug. · dpa-AFX
VW-Chef Blume: "Die Lage ist mehr als kritisch"
Autokonzern
VW verliert vor Betriebsversammlungen – Dax-Schlusslichtgestern, 09:43 Uhr · dpa-AFX
VW verliert vor Betriebsversammlungen – Dax-Schlusslicht
Tiefgreifende Einschnitte
VW-Chef beschwört Zusammenhalt: 'Alle müssen mitziehen'23. Aug. · dpa-AFX
VW-Chef beschwört Zusammenhalt: 'Alle müssen mitziehen'
Außerordentliche Betriebsversammlung
Krisentreffen bei Volkswagen: Belegschaft fordert Klarheitheute, 04:19 Uhr · dpa-AFX
Krisentreffen bei Volkswagen: Belegschaft fordert Klarheit
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
„Twist Again“23. Aug. · onvista-Partners
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende20. Aug. · onvista
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?19. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen