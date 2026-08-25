VW-Chef Blume: Müssen Kosten senken

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Thema: E-Mobilität
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Wolfsburg (dpa) - VW-Chef Oliver Blume hat gegenüber der Belegschaft die Notwendigkeit weiterer Sparmaßnahmen betont. «Wir müssen Komplexität reduzieren, unsere Strukturen konsequent verschlanken und Kosten senken», sagte Blume in seiner Rede bei der Betriebsversammlung im Wolfsburger Werk. Das Treffen in der Konzernzentrale war Auftakt für eine Serie von Versammlungen an mehreren VW-Standorten, bei denen der Vorstand der Belegschaft Rede und Antwort stehen soll.

«Zölle, neue Wettbewerber und geopolitische Risiken: Die gesamte Autoindustrie steht unter enormem Druck», sagte Blume. Der VW-Konzern habe «frühzeitig gegengesteuert» und begonnen, Konzern und Marken neu auszurichten. «Unsere Marktanteile wachsen. Aber das reicht noch nicht aus», sagte Blume.

Seit der Ankündigung weiterer Sparzwänge in den vergangenen Monaten wird bei Europas größtem Autobauer um Zehntausende Stellen und vier Werke gerungen. Nach Wolfsburg sind in den nächsten Tagen acht weitere Betriebsversammlungen in Braunschweig, Emden, Zwickau, Chemnitz, Dresden, Kassel-Baunatal, Salzgitter und Hannover geplant.

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