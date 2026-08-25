VW-Chef Blume sucht "belastbare Perspektiven" für alle Standorte

Berlin, ⁠25. Aug (Reuters) - Volkswagen-Chef Oliver Blume hat als Ziel des Umbauplans für Europas größten Autokonzern eine Zukunft für alle Standorte ‌genannt. "Unser Ziel ist es, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten belastbare ⁠Perspektiven für ⁠alle Standorte zu schaffen", sagte Blume am Dienstag auf der Betriebsversammlung in Wolfsburg. Die Konzernmarken hätten den Auftrag, gemeinsam mit den Werken konkrete ‌Optionsräume zu erarbeiten. Werksschließungen ‌für Emden, Hannover, Zwickau und Audi in Neckarsulm seien nicht beschlossen. "Sie sind immer ⁠die letzte und teuerste Lösung."

Die Kosten ‌außerhalb der Fahrzeugproduktion müssten ⁠sinken. Dabei sei die von ihm früher genannte Zahl von 50.000 Stellen keine Zielgröße, sondern eine ‌theoretische Rechengröße. "Aus heutiger ⁠Sicht entfällt etwa die ⁠Hälfte des Anpassungsbedarfs auf Deutschland, die andere international – in insgesamt rund 170 Gesellschaften", ergänzte Blume einer Mitteilung zufolge.

(Bericht von Christina Amann, Rachel More, Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)