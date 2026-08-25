Walmart nach dem Kurssturz: Ist die Aktie jetzt ein Kauf?









Die Walmart-Aktie erlebt nach den jüngsten Quartalszahlen einen überraschenden Ausverkauf und verliert zeitweise rund neun Prozent. Dabei steigert der Handelsriese seinen Umsatz um 5,9 Prozent auf 187,9 Milliarden US-Dollar und übertrifft mit einem bereinigten Gewinn von 0,81 US-Dollar je Aktie sogar die Erwartungen. Doch ausgerechnet im wichtigen US-Kerngeschäft fällt das vergleichbare Umsatzwachstum auf nur noch 2,6 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit rund sechs Jahren. Zusätzlich sorgt der vorsichtige Ausblick auf das laufende Quartal für Verunsicherung – obwohl Walmart seine Prognose für das Gesamtjahr gleichzeitig anhebt.





Dabei entwickelt sich Walmart längst vom klassischen Einzelhändler zu einem technologiegetriebenen Omnichannel-Konzern. Der globale E-Commerce wächst um 23 Prozent, das digitale Werbegeschäft legt kräftig zu und KI-Angebote wie Sparky sowie Kooperationen mit ChatGPT und Google Gemini sollen das Einkaufserlebnis grundlegend verändern. Gleichzeitig investiert Walmart Milliarden in automatisierte Logistik, schnellere Lieferungen und die Modernisierung seiner Filialen. Ist der heftige Kursrückgang damit eine seltene Einstiegschance – oder bleibt die Aktie trotz der Korrektur zu hoch bewertet?













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