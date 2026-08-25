Warum die deutsche Wirtschaft besser in Fahrt kommt

Berlin, 25. Aug (Reuters) - Nach ⁠Jahren von Rezession und Flaute berappelt sich die deutsche Wirtschaft endlich. Viele Konjunkturdaten weisen derzeit nach oben. Jüngster Beweis: Die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen ist so gut wie seit einem Jahr nicht mehr, wie das Ifo-Institut am Dienstag zu seiner August-Umfrage unter 9000 Managern mitteilte. Der wichtigste Frühindikator stieg bereits den vierten Monat in Folge. Steht Europas größte Volkswirtschaft vor einem Aufschwung?

WAS SAGEN DIE HARTEN KONJUNKTURDATEN?

Die zeigen fast alle nach oben. Die Industrieaufträge etwa wuchsen im Juni um 3,1 ‌Prozent im Vergleich zum Vormonat. "Die Aufträge liegen auf dem höchsten Stand seit Jahresbeginn", sagt der Konjunkturexperte der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Jupp Zenzen. "Das sind hoffnungsvolle Zeichen für die Wirtschaft." Hinzu kommt: Die Auftragsbücher der Industrie sind nach dem fünften Anstieg in Folge mittlerweile so prall gefüllt wie ⁠noch nie seit Beginn der ⁠Statistik 2015. Auch die Reichweite des Auftragsbestands verharrte im Juni mit 8,9 Monaten auf Rekordniveau. Der Wert gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne Neugeschäft theoretisch produzieren müssten, um vorhandene Bestellungen abzuarbeiten.

WARUM LÄUFT ES WIEDER BESSER?

Steigende Exporte sorgten dafür, dass Europas größte Volkswirtschaft im zweiten Quartal um 0,3 Prozent gewachsen ist - stärker als von Ökonomen vorausgesagt und vom Statistischen Bundesamt ursprünglich geschätzt. Das war bereits das dritte Quartalsplus in Folge. Die Chancen für einen anhaltenden Exportaufschwung stehen gut: "Digitalisierung und KI-Boom helfen der deutschen Wirtschaft", erklärt Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe. Für den Bau von Rechenzentren für die boomende Künstliche ‌Intelligenz ist in vielen Bereichen deutsche Technik gefragt. Die Exporterwartungen der deutschen Industriebetriebe haben sich ‌im August aufgehellt.

HELFEN DIE SONDERVERMÖGEN DES BUNDES?

Ja, der Staat pumpt Milliarden in Infrastruktur und Aufrüstung. Sichtbar wird das bislang vor allem in vielen Großaufträgen - etwa für Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse, die im Juni um 22,7 Prozent nach oben sprangen. Auch der sonstige Fahrzeugbau - zu dem etwa Flugzeuge, Schiffe, Züge und Militärfahrzeuge gehören - meldete immer wieder ⁠außergewöhnliche viele Großaufträge. Der Tiefbau - der stark von staatlichen Aufträgen etwa für Straßen abhängt - kam im zweiten Quartal auf ein Order-Plus von 9,3 Prozent im Vergleich ‌zum ersten Vierteljahr. "Nach Jahren der Schwäche könnte die Bauwirtschaft 2027 zu einem Wachstumsmotor ⁠für die deutsche Wirtschaft werden", sagt der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien.

MÜSSEN DIE WACHSTUMSPROGNOSEN KORRIGIERT WERDEN?

Ja, denn das erste Halbjahr ist trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg viel besser gelaufen als erwartet. Mehrere Banken und Verbände haben darauf bereits reagiert: Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) verdoppelte seine Wachstumsprognose für das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr von 0,5 auf 1,0 Prozent. Das IMK ‌erwartet "mindestens 1,1 Prozent", während die Förderbank KfW ihre Prognose von 0,7 auf 1,1 Prozent ⁠anhob. Für 2027 setzte KfW Research die Erwartungen gleich mit ⁠herauf: von 1,3 auf 1,5 Prozent.

WAS STIMMT NOCH POSITIV?

Ein Gründungsboom. Zwischen Januar und Juni wurden 3053 Startups neu gegründet, eine Steigerung von 52 Prozent zum Vorjahreszeitraum. "So viel Gründungsdynamik gab es in Deutschland noch nie", betont die Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands, Verena Pausder. "KI senkt die Hürden fürs Gründen deutlich und immer mehr Menschen nutzen diese Chance." Ökonomen sehen darin ein positives Zeichen. "Die deutsche Wirtschaft vollzieht derzeit einen Strukturwandel und dürfte – um es positiv zu formulieren – ihre starke Abhängigkeit vom Automobilsektor reduzieren", betont der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. "Die deutsche Wirtschaft diversifiziert sich derzeit."

IST DER AUFSCHWUNG IN TROCKENEN TÜCHERN?

Noch nicht, sagen viele Volkswirte. Denn es bleiben zahlreiche Risiken - etwa durch die erratische Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump und anhaltend hohe Energiepreise infolge des Iran-Krieges. Letzteres belastet die Kaufkraft der Deutschen und dämpft deren Ausgabenfreude. "Keinerlei Belebung ist bisher bei den privaten Investitionen zu verzeichnen", nennt Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen einen weiteren Schwachpunkt. "Von ⁠einem selbsttragenden Aufschwung kann also bisher nicht die Rede sein." Hier machen sich strukturelle Probleme der deutschen Wirtschaft bemerkbar - etwa in der Autoindustrie, die nicht nur unter Trumps Zöllen leidet, sondern unter der zunehmenden Konkurrenz durch chinesische Hersteller von Elektroautos.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)