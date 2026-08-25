Wildberger: Sollten als Zwischenziel Platz 3 im KI-Rennen anstreben

Neuhardenberg, 25. ⁠Aug (Reuters) - Digitalminister Karsten Wildberger hat mit Blick auf die nötige Aufholjagd bei Künstlicher Intelligenz vor falschen Zielen gewarnt. "Es geht nicht immer nur darum, die Nummer eins zu ‌sein", sagte Wildberger am Dienstag am Rande der Kabinettsklausur in Neuhardenberg. Deutschland sei die drittgrößte Volkswirtschaft, "und ich würde ⁠mal ⁠sagen, das Ziel, Nummer drei, Nummer vier zu sein in der Welt, ist auch mal ein gutes Zwischenziel", fügte er hinzu. Zwar seien Amerikaner und Chinesen beim Thema KI tatsächlich enteilt. Aber zum einen habe ‌auch China mit weniger Ressourcen aufgeholt. "Warum ‌soll das Europa und Deutschland nicht auch gelingen?", sagte er. Man verfüge in Europa zum anderen über wichtige Fertigkeiten, ⁠habe Datenschätze und arbeite an einer Souveränität der Infrastruktur.

Wildberger ‌warnte davor, sich mit einem ⁠unerreichbaren Ziel eine komfortable Entschuldigung zu schaffen, es bei der Aufholjagd erst gar nicht zu versuchen. Aber gerade beim industriellen Einsatz der KI sei ‌Deutschland sehr stark. Man ⁠arbeite zudem mit Partnern in ⁠Kanada und Frankreich zusammen. "Wenn wir hier kraftvoll zusammenarbeiten, dann kann uns das auch gelingen", sagte der CDU-Politiker. Zuvor hatten bei der Klausurtagung nach Teilnehmerangaben die Unternehmenschefs von Siemens und Cohere, Roland Busch und Aidan Gomez, auf eine KI-Aufholjagd gerade bei der industriellen Nutzung gepocht.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine ⁠Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)