Wirtschaft schöpft wieder Hoffnung - Zeichen stehen auf mehr Wachstum

- von Reinhard Becker ⁠und Rene Wagner und Klaus Lauer

Berlin, 25. Aug (Reuters) - Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen ist so gut wie seit einem Jahr nicht mehr und lässt Hoffnung auf einen tragfähigen Aufschwung aufkommen. Der Geschäftsklimaindex stieg im August das vierte Mal in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Das viel beachtete Konjunkturbarometer legte um satte 2,1 Zähler auf 88,8 Punkte zu. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten nur mit 87,2 Punkten gerechnet. ‌Der Index liegt nun zudem wieder über dem Niveau, das vor dem Ende Februar ausgebrochenen Iran-Krieg erreicht wurde. "Trotz des erneuten Energiepreisanstiegs erholt sich die deutsche Wirtschaft", resümierte Ifo-Chef Clemens Fuest.

"Die Beurteilung der aktuellen Lage fällt so positiv aus wie zuletzt Anfang 2024. Auch die Geschäftserwartungen haben weiter angezogen. Das ⁠sind ermutigende Signale für ⁠das laufende dritte Quartal", erläuterte Marc Schattenberg, Volkswirt bei Deutsche Bank Research. Bereits die Wachstumszahlen für das erste und zweite Quartal waren relativ stark ausgefallen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von April bis Juni dank höherer Exporte um 0,3 Prozent zum Vorquartal. In einer ersten Schätzung war nur von 0,2 Prozent die Rede. Und zu Jahresbeginn lag das Plus sogar bei 0,4 Prozent. Damit stehen jetzt auch die Aussichten laut Ökonomen gut, dass dieses Jahr beim Wachstum eine Eins vor dem Komma stehen könnte. Voriges Jahr hatte es nur zu einem mageren Plus von 0,2 Prozent gereicht. Die Volkswirte der deutschen Förderbank KfW und auch das gewerkschaftsnahe ‌Institut IMK trauen der hiesigen Wirtschaft dieses Jahr nunmehr ein Plus beim BIP von 1,1 ‌Prozent zu. Mit einem solchen Wachstum stehe Deutschland in etwa im Mittelfeld der Euro-Länder, lautet die Einschätzung des wissenschaftlichen Direktors des IMK, Sebastian Dullien.

"Die deutsche Wirtschaft hat den Weg zu mehr Wachstum eingeschlagen", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe im Reuters-Interview. Im laufenden Quartal könne es zu einem Plus von etwa 0,2 oder 0,3 Prozent reichen: "Von Bremsspuren durch das Niedrigwasser ⁠am Rhein ist in der Industrie noch nichts zu sehen." Die Chancen für einen anhaltenden Exportaufschwung stehen gut: "Digitalisierung und KI-Boom helfen der deutschen Wirtschaft", erklärte Wohlrabe. ‌Für den Bau von Rechenzentren für die boomende Künstliche Intelligenz ist in vielen ⁠Bereichen deutsche Technik gefragt. Auch die Exporterwartungen der deutschen Industriebetriebe haben sich im August aufgehellt.

"WIRTSCHAFT DIVERSIFIZIERT SICH"

"Die deutsche Industrie befindet sich also aller Unkenrufe zum Trotz im Aufschwung", erläuterte der Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel. Zwar leide der Automobilsektor, doch in anderen Branchen sei man sehr zuversichtlich. Dies betreffe etwa den Maschinenbau oder auch die Medizintechnik: "Die deutsche Wirtschaft vollzieht derzeit einen Strukturwandel und dürfte – um es positiv ‌zu formulieren – ihre starke Abhängigkeit vom Automobilsektor reduzieren. Die deutsche Wirtschaft diversifiziert sich derzeit."

Auch ⁠im Bauhauptgewerbe ist die Stimmung laut Ifo gestiegen. Dies war auf ⁠merklich weniger pessimistische Erwartungen zurückzuführen. Die Urteile zur aktuellen Lage wurden hingegen leicht nach unten korrigiert. Dazu passt, dass der Verband der Bauindustrie seine Umsatzprognose für 2026 gesenkt hat. Es werde real - also inflationsbereinigt - nur noch ein Zuwachs von einem Prozent statt bisher 2,5 Prozent erwartet, teilte der Verband in Berlin mit. "Angesichts der bis einschließlich Mai stark gebremsten Baukonjunktur und den steigenden Baukosten ist unsere ursprüngliche Prognose nicht mehr zu halten." Vor allem der Wohnungsbau laufe nicht rund. Hier werde nur noch ein Plus von 0,5 Prozent erwartet statt bisher zwei Prozent. Ein starker Juni habe Schlimmeres verhindert.

Im Juni verbuchten die Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten dank einiger Großaufträge spürbar mehr Bestellungen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Aufträge kletterten real zum Vormonat saison- und kalenderbereinigt um sechs Prozent und zum Vorjahresmonat gab es inflationsbereinigt ein Plus von 11,3 Prozent. "Der Juni war ein guter Monat für die Bauwirtschaft", sagte ⁠Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa vom Branchenverband ZDB. Erfreulich sei vor allem der kräftige Anstieg im Straßenbau und im öffentlichen Bau. "Aber nach einem schwankenden ersten Halbjahr wäre es verfrüht, jetzt schon von einer Bauwende zu sprechen." Ein kräftiges Plus hätten die Betriebe in ihren Auftragsbüchern bisher nicht.

(redigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)