AKTIE IM FOKUS: UBS bringt Gewinnmitnahmen bei SAP in Gang mit Abstufung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Anstieg um fast die Hälfte binnen vier Wochen drohen bei SAP am Mittwoch weitere Gewinnmitnahmen. In den vergangenen beiden Handelstagen hatten die Titel schon etwas nachgegeben, doch nun könnte weitere Bewegung in die Korrektur kommen wegen einer aufgegebenen Kaufempfehlung der UBS. Im vorbörslichen Tradegate-Handel wurden die Titel des Softwareriesen 2,4 Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt.

Die Sorge, dass KI für gestandene Softwarekonzerne wie SAP zu einer Bedrohung werden könnte, hatte die Aktien bis Juli schwer belastet. Darauf folgte dann zuletzt eine Erholung des Kurses um 48 Prozent, die nun offenbar an ihre Grenzen kommt. Der UBS-Experte Michael Briest schrieb, die Bewertung sei vernünftig, die Anlegerstimmung bleibe allerdings fragil. Er senkte sein Votum auf "Neutral".

Laut Briest liefert SAP immer noch eine Kernarchitektur in Unternehmenssoftware, die Integration agentischer KI verlaufe jedoch schleppend. Dies begrenze nicht nur die Monetarisierung, sondern erhöhe auch das Risiko, dass Unternehmen nach anderen KI-Lösungen suchen. Zudem hält Briest eine Verlangsamung beim Current Cloud Backlog (CCB), also den vertraglich abgesicherten Cloud-Umsätzen, im zweiten Halbjahr für das wahrscheinlichste Szenario. Er bevorzugt im Sektor die Aktien von Amadeus IT ./tih/ajx/stk