Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kaum verändert vor US-Preisdaten und Nvidia

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger sind am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt im Wartemodus. Am Vortag wieder in Rekordnähe angekommen, lassen sie es beim Dax vor wichtigen Zinssignalen aus den USA und den nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von Nvidia langsamer angehen. Weiter sinkende Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen und stützen die Aktienkurse.

Der deutsche Leitindex notierte kurz nach der Xetra-Eröffnung knapp im Minus bei 26.250 Punkten. Das Rekordhoch von gut 26.574 Punkten bleibt im Blick. Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen legte um 0,09 Prozent auf 32.296 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,15 Prozent.

Am Nachmittag werden vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt, mit dem PCE-Deflator nochmals Inflationserkenntnisse erwartet, die für die US-Notenbank Fed von Bedeutung sind. Am Abend wird dann Nvidia von großer Relevanz sein für die KI-Fantasie der Anleger, die zuletzt kritischer an das Thema herangehen. Experten hatten zuletzt schon darauf hingewiesen, dass man sich an starke Zahlen des Chipriesen gewöhnt habe. Jim Reid von der Deutschen Bank hatte jüngst angemerkt, dass der Nvidia-Aktienkurs nach den letzten vier Veröffentlichungen stets nachgegeben habe./ajx/stk