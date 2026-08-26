Aktien New York Schluss: Kurse stagnieren vor Nvidia-Zahlen

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die anfangs freundlichen US-Börsen haben am Mittwoch letztlich keine gemeinsame Richtung gefunden. Vor den nachbörslich angekündigten und mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen von Nvidia kamen die Aktienkurse insgesamt nur wenig von der Stelle. Die Anleger scheuten eine klare Positionierung. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten, von denen insbesondere die Daten zur Inflationsentwicklung im Fokus standen, hatte wenig Einfluss.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,21 Prozent tiefer mit 53.463,88 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,02 Prozent auf 7.675,70 Zähler nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,05 Prozent auf 29.224,52 Punkte. Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt waren die Indizes am Dienstag gestiegen./gl/he

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