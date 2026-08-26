ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Plan zur Verselbständigung der Sparte Transformation of Industry (ToI) sei nach den Medienberichten seit Juni und den steten Managementkommentaren hinsichtlich Kerngeschäft und Randbereichen keine Überraschung, schrieb Colin Moody am Dienstag. Eine Trennung würde die Anlagestory vereinfachen. Einen Wert für die Sparte jenseits von 10 Milliarden Euro würde Moody für ein gutes Ergebnis halten - vor allem mit Blick auf den bis 2030 sinkenden Beitrag zum operativen Konzernergebnis./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / EDT

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