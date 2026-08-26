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APA ots news: "Darfs eine Versicherung dazu sein?": FMA erklärt, worauf es bei Geräteversicherungen ankommt

Smartphone, Laptop oder Brille versichern? Die FMA zeigt,  
welche Fragen Verbraucher:innen vor dem Abschluss einer 
Geräteversicherung stellen sollten. 

Wien (APA-ots) - Ein neues Smartphone, eine teure Brille oder ein Laptop  
ist 
ausgesucht, an der Kasse oder im Onlineshop folgt noch die Frage: 
Darf es eine Versicherung dazu sein? Die aktuelle Ausgabe der 
Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über Geld" der 
österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zeigt anhand von 
Leitfragen, wie Verbraucher:innen prüfen können, ob der zusätzliche 
Schutz zu ihrer persönlichen Situation passt. 

Entscheidend ist zunächst: Das Angebot verlangt in der Regel 
keine sofortige Entscheidung - Geräteversicherungen können häufig 
auch unabhängig vom Kauf abgeschlossen werden. Verbraucher:innen 
sollten wenn möglich ohne Zeitdruck prüfen, welche Schäden 
tatsächlich versichert sind. Je nach Vertrag können das Sturzschäden, 
Bruchschäden, Wasserschäden, Diebstahl oder technische Defekte sein. 
Verbraucher:innen sollten aber besonders auf Ausschlüsse und 
Selbstbehalte achten. Verschleiß oder Kratzer sind häufig nicht 
versichert. 

Außerdem sollte geprüft werden, ob überhaupt ein zusätzlicher 
Versicherungsschutz notwendig ist. Bei Mängeln können bereits 
gesetzliche Gewährleistungsansprüche oder eine Herstellergarantie 
bestehen. Manche Schäden können zudem von einer Haushaltsversicherung 
oder einer anderen bestehenden Versicherung erfasst sein. 

Auch die Kosten und die Vertragsdauer sind für die Entscheidung 
wesentlich. Günstig wirkende Monatsprämien können sich über die 
Laufzeit summieren. Die Gesamtkosten sollten daher dem Wert und dem 
Alter des versicherten Geräts gegenübergestellt werden. Ebenso 
wichtig sind die Kündigungsmöglichkeiten, da sich manche Verträge 
automatisch verlängern. 

Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle 
bisherigen Ausgaben auf der Website redenwiruebergeld.fma.gv.at 
abgerufen werden. "Reden wir über Geld" ist außerdem auf Instagram 
unter @redenwiruebergeld vertreten. 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

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