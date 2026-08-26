APA ots news: OeNB: Fakten und Mythen rund ums Gold

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    Neue Sonderausstellung "Sternenstaub: Die Welt des Goldes" im  
Geldmuseum ab 1. September 2026 - Letzte Ausstellung im alten 
Geldmuseum 

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) zeigt in ihrem  
Geldmuseum ab 
1. September 2026 die neue Sonderausstellung "Sternenstaub: Die Welt 
des Goldes". In zehn Kapiteln kann die Geschichte des Edelmetalls vom 
Sternenstaub bis zum Schatz nachvollzogen werden. Die Ausstellung 
läuft bis 25. Juni 2027. 

Für Edeltraud Stiftinger, Vize-Gouverneurin der OeNB, ist die 
Gold-Ausstellung in zweierlei Hinsicht außergewöhnlich: "Zunächst 
einmal hat das Edelmetall selbst immer schon für große 
Begehrlichkeiten gesorgt und aufgrund seines begrenzten Vorkommens 
einen besonderen Wert gehabt. Zudem ist die OeNB auch so etwas wie 
die Hüterin des österreichischen Goldschatzes und hält als Teil der 
Währungsreserven 280 Tonnen Gold. Wir freuen uns, mit der aktuellen 
Ausstellung in unserem Geldmuseum mehr Einblicke in die spektakuläre 
Welt des Goldes bieten zu können." 

Zwtl.: Vom Sternenstaub zum Schatz 

OeNB-Direktor Josef Meichenitsch ergänzt: "Gold ist vor über fünf 
Milliarden Jahren durch Supernova-Explosionen oder Kollisionen von 
Neutronensternen entstanden. Im übertragenen Sinne ist Gold also 
tatsächlich Sternenstaub. Über Meteoriteneinschläge ist das Gold dann 
schließlich auf die Erde gekommen, wo es Menschen seit jeher mit der 
Sonne, dem Göttlichen und Luxus verbanden. Bis heute steht es als 
zeitloses Symbol für Reichtum, Macht, Status und Unvergänglichkeit." 

Die Ausstellung des Geldmuseums der OeNB beschäftigt sich in zehn 
Kapiteln mit dem wertvollen Edelmetall: Gold als Schmuck, als 
Währungsreserve, als Zahlungsmittel, als medizinisches Produkt und 
vieles mehr. Tauchen Sie ein in die Welt des Goldes und erleben Sie 
die Magie des kostbarsten Sternenstaubs der Geschichte. 

Zwtl.: Letzte Ausstellung im alten Geldmuseum 

Die Nationalbank zeigt bis 25. Juni 2027 die Ausstellung 
"Sternenstaub: Die Welt des Goldes" bei freiem Eintritt während der 
regulären Öffnungszeiten des Geldmuseums im OeNB-Hauptgebäude in 
Wien. "Danach bleibt das Geldmuseum ab Sommer 2027 geschlossen und 
wird zeitgemäß modernisiert. Anfang 2029 wird es auf mehr als die 
doppelte Fläche erweitert wieder öffnen" , so Direktor Meichenitsch. 

Öffnungszeiten Geldmuseum (01.09.2026 bis 25.06.2027) 

Dienstag bis Freitag: 09.00 bis 17.00 Uhr 
Samstag bis Montag sowie an Feiertagen, 24.12. und 31.12. geschlossen 

Ab dem 26. Juni 2027 bleibt das Geldmuseum aufgrund von 
Modernisierungsarbeiten bis zur Wiedereröffnung Anfang 2029 für 
Besucher:innen geschlossen. 

Weiterführende Links 

Sonderausstellung "Sternenstaub: Die Welt des Goldes" (inkl. 
Pressefotos) 

Geldmuseum 

Digitales Geldmuseum 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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