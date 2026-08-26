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APA ots news: Vienna Insurance Group: Halbjahresergebnisse 2026 zeigen deutliche Ergebnissteigerung und dynamisches Wachstum im Kernmarkt CEE

Wien (APA-ots) - - Ergebnis vor Steuern auf 641,5 Mio. Euro gewachsen  
(+20,7 %) 

- Versicherungstechnische Erträge auf 6,8 Mrd. Euro erhöht (+7,1 %) 

- Verrechnete Prämien auf 9,0 Mrd. Euro angestiegen (+5,4 %) 

- Combined Ratio netto auf 91,4 % verbessert (-0,5 Prozentpunkte) 

- Weiterhin hohe Solvenzquote von 272 % 

" Mit den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026 setzt die Vienna 
Insurance Group ihren profitablen Erfolgskurs sowie ihr dynamisches 
Wachstum im Kernmarkt CEE fort. Es ist gelungen, alle wesentlichen 
Kennzahlen zu steigern und auch nach dem Erwerb der NÜRNBERGER 
Versicherung eine hohe Kapitalausstattung auszuweisen. Damit 
bestätigen wir unseren Ausblick, für das Gesamtjahr 2026 ein Ergebnis 
vor Steuern innerhalb einer Bandbreite von 1,25 bis 1,30 Mrd. Euro ( 
exklusive NÜRNBERGER) zu erzielen ", kommentiert Hartwig Löger, 
Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Vienna Insurance Group. 

Deutlicher Anstieg beim Ergebnis vor Steuern 
Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 
deutlich um 20,7 % auf 641,5 Mio. Euro. Die Ergebnissteigerung ist 
unter anderem auf die positive Entwicklung des 
Gesamtkapitalveranlagungsergebnisses und der Netto Combined Ratio 
zurückzuführen. In allen Segmenten konnte ein positives Ergebnis vor 
Steuern erwirtschaftet werden, wobei das höchste prozentuelle Plus in 
den Segmenten Erweiterte CEE (+98,0 %), Spezialmärkte (+35,4 %) und 
Österreich (+11,2 %) zu verzeichnen ist. 

Erhöhung der Versicherungstechnischen Erträge in allen Sparten 
und Segmenten 
Die Versicherungstechnischen Erträge ausgestellter 
Versicherungsverträge konnten auf 6.849,9 Mio. Euro (+7,1 %) 
gesteigert werden. Die Wachstumsraten der Segmente Spezialmärkte (+ 
10,9 %), Erweiterte CEE (+9,2 %) und Tschechien (+8,7 %) lagen sogar 
darüber, wobei in den Märkten Ukraine (+18,5 %), Bosnien-Herzegowina 
(+16,2 %), Türkei (+14,2 %), Ungarn (+13,6 %), Albanien (+13,2 %), 
Kroatien (+12,6 %) und Bulgarien (+11,3 %) ein zweistelliges Wachstum 
erzielt wurde. Bei den Sparten entfiel die höchste prozentuelle 
Steigerungsrate auf die Lebensversicherung ohne Gewinnbeteiligung (+ 
18,2 %), gefolgt von der Fonds- und indexgebundenen 
Lebensversicherung (+10,7 %) und der Krankenversicherung (+8,8 %). 

Zuwächse bei verrechneten Prämien 
Die verrechneten Prämien betrugen im ersten Halbjahr 2026 9.031,6 
Mio. Euro und liegen damit um 5,4 % über dem Vergleichswert des 
Vorjahres. Die höchste prozentuelle Steigerungsrate entfiel auf die 
Lebensversicherung ohne Gewinnbeteiligung (+18,4 %). Das Wachstum 
wurde vor allem vom Kernmarkt CEE mit über dem Gesamtdurchschnitt 
liegenden Zuwachsraten getragen. Polen verzeichnete +8,3 %, 
Tschechien +8,1 % und Erweiterte CEE +6,4 % Prämiensteigerung. Auch 
Österreich trug mit einem Prämienplus von +3,6 % zum positiven 
Wachstum des Kernmarktes CEE bei. Von den Ländern im Segment 
Erweiterte CEE zeigten vor allem Ungarn (+15,1 %), Bulgarien (+12,0 % 
), Serbien (+9,7 %), Kroatien (+9,3 %) sowie die Slowakei (+7,0 %) 
eine sehr positive Prämienentwicklung. Im Spezialmarkt Türkei (-2,6%) 
wurde das Wachstum in der Kfz-Haftpflichtversicherung aufgrund der 
aktuellen Marktentwicklungen zugunsten der Profitabilität der Gruppe 
zurückgenommen. 

Klar verbesserte Netto Combined Ratio 
Die Netto Combined Ratio verbesserte sich im Halbjahr 2026 auf 91,4 % 
und liegt damit um 0,5 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert von 91,9 
%. Die Verbesserung gegenüber der Vorjahresperiode ist vorwiegend auf 
geringere Schadenbelastungen zurückzuführen. 

Erhöhte Vertragliche Servicemarge (CSM) 
Die Vertragliche Servicemarge betrug per 30. Juni 2026 6.323,1 Mio. 
Euro (+1,4 % gegenüber Ende 2025) und stammt im Wesentlichen aus der 
langfristigen Lebens- und Krankenversicherung. Die Entwicklung 
resultiert vor allem aus dem gestiegenen Zinsniveau und dem 
Neugeschäft. 

Hohe Solvenzquote 
Die Solvenzquote der Gruppe bleibt mit 272 % (inklusive 
Übergangsmaßnahmen) zum Ende des Halbjahres 2026 weiterhin auf sehr 
hohem Niveau. Die Entwicklung gegenüber dem Jahresende 2025 (296 %) 
ist im Wesentlichen auf eine vereinfachte Berücksichtigung der 
NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (zum 30.6.2026 noch nicht konsolidiert) im 
Rahmen der Solvenzkapitalberechnung zurückzuführen. Sowohl die sehr 
gute aufsichtsrechtliche Eigenmittelausstattung als auch das "A+"- 
Rating von Standard & Poors mit dem am 23. Oktober 2025 auf 
"positiv" angehobenen Ausblick demonstrieren die hohe Resilienz der 
Vienna Insurance Group. 

Gesamtkapitalveranlagungsportfolio gestiegen 
Das Gesamtkapitalveranlagungsportfolio betrug zum 30. Juni 2026 49,1 
Mrd. Euro (Ende 2025: 47,2 Mrd. Euro). Das entspricht einem Anstieg 
um 4,1 %. Die Entwicklung ist vorrangig auf gestiegene Marktwerte der 
zum Zeitwert bewerteten Investments sowie auf hohe Neuveranlagungen 
zurückzuführen. 

Ausblick bestätigt 
Aufgrund der guten Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 bestätigt das 
Management der Vienna Insurance Group den Ausblick für 2026 ein 
Ergebnis vor Steuern innerhalb einer Bandbreite von 1,25 bis 1,30 
Mrd. Euro (exklusive NÜRNBERGER) zu erzielen. 

Integration der NÜRNBERGER 
Mit Ausnahme der Solvenzquote (vereinfachte Einbeziehung zum 30. Juni 
2026) wurden die angegebenen Zahlen für das Halbjahr 2026 ohne 
Berücksichtigung der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG ermittelt. Die 
NÜRNBERGER Beteiligungs-AG wird erstmals in den Konzernabschluss 2026 
einbezogen werden. Mit dem Vollzug des Erwerbs der NÜRNBERGER hatte 
die Vienna Insurance Group am 18. Mai die größte Transaktion ihrer 
Unternehmensgeschichte bekanntgegeben. 

Die Vienna Insurance Group wirkt bereits aktiv am eingeschlagenen 
Transformationskurs der neuen VIG-Gesellschaft mit: " Die NÜRNBERGER 
bereichert unser breites Portfolio an Gesellschaften mit ihrer 
starken Marke und unterstützt unsere nachhaltige Wachstumsstrategie 
im Kernmarkt CEE durch die höhere Diversifikation über den deutschen 
Markt. Beim eingeschlagenen Transformationskurs der NÜRNBERGER legen 
wir einen besonderen Fokus auf die Erarbeitung und Implementierung 
einer IT-Transformations-Strategie. Ziel ist, Kundinnen und Kunden 
sowie Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner damit noch 
leistungsstärkere, nachhaltige Produkte und Services zu bieten ", 
betont Hartwig Löger. 

Rückfragehinweis: 
   VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 
    
   Wolfgang Haas 
   Telefon: +43 50 390 21029 
   E-Mail: public.relations@vig.com 
   Website: https://group.vig 

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