Aroundtown: Warum mir die Aktie trotz Ausblick zu riskant ist

Was bewegt die Aktie?

Die Halbjahreszahlen von Aroundtown fallen gemischt aus. Operativ zeigt sich das Geschäft relativ stabil: Die Funds from Operations liegen bei rund 144 Millionen Euro und damit etwa vier Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Nettomieteinnahmen erreichen 591 Millionen Euro und bewegen sich damit nahezu auf Vorjahresniveau.

Auf den ersten Blick belastet vor allem der Nettogewinn. Er sinkt von 578 auf 218 Millionen Euro. Der Vergleich wirkt hart, weil im Vorjahr hohe Bewertungsgewinne enthalten waren. Zusätzlich steigen die Finanzierungskosten im laufenden Jahr deutlich.

Aroundtown versucht, diesen Druck über höhere Beteiligungserträge abzufedern. Besonders wichtig ist dabei Grand City Properties. Die Beteiligung wurde von gut 62 Prozent auf inzwischen 84 Prozent ausgebaut. Damit soll zumindest ein Teil der höheren Finanzierungskosten kompensiert werden.

Der bestätigte Jahresausblick stabilisiert die Aktie kurzfristig. Für eine klare Neubewertung reicht das aber noch nicht, weil der Markt weiter auf die Folgen höherer Finanzierungskosten und die Entwicklung der Immobilienbewertungen schaut.

Charttechnik

Der Trend zeigt seit rund einem Jahr klar nach unten. Das Hoch lag im August des Vorjahres, seitdem prägt eine eindeutige Abwärtssequenz das Bild.

Solange keine mittelfristige Bodenbildung sichtbar wird, bleibt die Aktie technisch anfällig. Auch die Bewertung liefert noch keinen zwingenden Boden: Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa acht, während es beim letzten Tief knapp über sechs lag.

Martins Einschätzung

Aroundtown bleibt trotz bestätigtem Ausblick ein vorsichtiger Fall. Die operativen Zahlen stabilisieren, aber der schwache Nettogewinn, höhere Finanzierungskosten und der intakte Abwärtstrend sprechen gegen einen frühen Einstieg.