Axel Springer goes East - Erstmals Präsenz in Abu Dhabi

Reuters · Uhr
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Berlin, 26. ⁠Aug (Reuters) - Der Medienkonzern Axel Springer baut eine Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Dafür übernehme der bisher für das operative Geschäft der "Bild"-Gruppe zuständige Frank ‌Mahlberg zum 1. Oktober die neu geschaffene Position des Managing Director Axel Springer Middle East in ⁠Abu Dhabi, ⁠teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Mit dem Schritt will der Verlag den direkten Austausch mit Firmen, Investoren und Gründern in der Region stärken und an Entwicklungen in Zukunftsfeldern wie Künstlicher ‌Intelligenz (KI) und digitalen Geschäftsmodellen frühzeitig teilhaben.

Mahlberg ‌soll neue Partnerschaften aufbauen und Wachstumschancen für die Marken und Produkte des Konzerns ausloten. "Die Vereinigten Arabischen Emirate ⁠gehören heute zu den spannendsten Technologie- und Innovationsstandorten weltweit", ‌sagte Springer-Vorstand Claudius Senst. "Wir ⁠wollen näher an den Entwicklungen sein, die für unsere Marken und Geschäfte relevant werden können."

Ein erster Schritt in der Region sei die Beteiligung ‌am Newsletter "The Circuit", ⁠der über Trends in der ⁠Wirtschaft und Technologiebranche im Nahen Osten berichtet und Briefings für Institutionen, Firmen und Fachveranstaltungen anbietet.

In den vergangenen Jahren lautete bei Axel Springer mit dem Ausbau des US-Geschäfts das Motto eher "Go West". Zum Konzern gehören etwa die Marken "Bild", "Welt", "Business Insider" und "Politico".

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Philipp Krach. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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