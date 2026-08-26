Bericht: KNDS erwägt im September erneuten Anlauf an die Börse

Frankfurt, 26. ⁠Aug (Reuters) - Der deutsch-französische Panzerbauer KNDS nimmt einem Medienbericht zufolge seine im Sommer fallen gelassenen Pläne für einen Börsengang in diesem Jahr wieder auf. Der Hersteller der Kampfpanzer "Leopard 2" und "Leclerc" ‌sowie anderer militärischer Landfahrzeuge erwäge den Gang an den Aktienmarkt bereits in der zweiten Septemberhälfte, berichtet die Agentur Bloomberg unter ⁠Berufung auf ⁠mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bereits in der kommenden Woche seien Treffen geplant, um Investoren über die Fortschritte des Unternehmens zu informieren. Der Zeitplan für die Börsennotierung hänge dann vom Feedback der Investoren ab, hieß es ‌weiter. Auch ein Börsengang Anfang 2027 ‌bleibe eine Möglichkeit.

KNDS hatte seine Börsenpläne Anfang Juli wegen eines Abschwungs bei Rüstungsaktien verschoben. Inzwischen haben sich die Kurse vieler Rüstungsunternehmen ⁠von ihrem Einbruch erholt.

Der französische Staat und die in der ‌Wegmann-Holding zusammengeschlossenen deutschen Eigentümerfamilien, die ⁠je 50 Prozent der Anteile an KNDS halten, wollen bei dem Börsengang je zehn Prozent abgeben. Mit der Verschiebung hatte sich auch der geplante Einstieg der ‌deutschen Staatsbank KfW bei ⁠dem Panzerbauer verzögert. Dem Bund ⁠geht es darum, die gleichen Einflussrechte zu haben wie Frankreich.

KNDS war 2015 aus dem Zusammenschluss der deutschen Krauss-Maffei Wegmann (KMW) mit der französischen staatlichen Nexter Systems entstanden. Der Rüstungskonzern profitiert massiv von der Aufrüstung in Europa. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete KNDS einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro, 16 Prozent mehr als 2024.

(Bericht von Ralf Banser, redigiert ⁠von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)