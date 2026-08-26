Bericht: Volkswagen findet Ersatz für offenen Sitz im Aufsichtsrat

Reuters · Uhr
Thema: E-Mobilität
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Berlin, ⁠26. Aug (Reuters) - Volkswagen findet einem Bericht zufolge einen Ersatz für den offenen Sitz im Aufsichtsrat. Marianne Heiß solle in das Gremium zurückkehren, berichtete das "Handelsblatt" ‌am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Sie übernehme den zuletzt offenen Sitz von Susanne Wiegand, ⁠die ⁠am Tag vor der Hauptversammlung einen Rückzieher gemacht hatte. Heiß werde auch den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernehmen, hieß es weiter. Ein Sprecher des Aufsichtsrats sagte, dass man sich grundsätzlich ‌nicht zu Personalspekulationen äußere.

Sollte das ‌zuständige Gericht die Personalie bestätigen, wäre der Volkswagen-Aufsichtsrat wieder komplett. Die Kapitalseite hatte zuletzt trotz des ⁠doppelten Stimmrechts für Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch keine ‌Mehrheit in dem Gremium.

Der ⁠Volkswagen-Aufsichtsrat kommt am 4. September zu seinen nächsten Beratungen zusammen. Insidern zufolge liegen dabei drei unterschiedliche Beschlussvorlagen auf dem Tisch: ‌Neben dem Plan ⁠von VW-Chef Oliver Blume, der ⁠unter anderem den Abbau zehntausender Arbeitsplätze vorsieht, auch rivalisierende Konzepte des Landes Niedersachsen und der Arbeitnehmer. Letztere zielten vor allem darauf ab, dem Aufsichtsrat bei Sanierungen mehr Kompetenzen zu geben, sagte ein Insider.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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