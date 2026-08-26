Breiter Widerstand in Österreichs Justiz gegen geplante Reform

Wien, 26. ⁠Aug (Reuters) - Gegen die geplante Justizreform in Österreich formiert sich massiver Widerstand aus den Reihen der Ermittlungsbehörden. Nach der Generalprokuratur lehnte am Mittwoch auch die Oberstaatsanwaltschaft Wien den Gesetzentwurf der Regierung zur Einrichtung einer neuen Bundesstaatsanwaltschaft ab. Die Behörde begrüße zwar grundsätzlich ‌die Schaffung einer unabhängigen Spitze, halte den konkreten Entwurf jedoch für ungeeignet, teilte sie mit. Die Pläne verfehlten das zentrale Ziel, die sogenannte Weisungsspitze – also ⁠die oberste ⁠Aufsicht über die Staatsanwälte – zu entpolitisieren. Die vorgesehene Übertragung der fachlichen Kontrolle von der Justizministerin auf die beiden Parlamentskammern, Nationalrat und Bundesrat, sei im Hinblick auf die Gewaltentrennung problematisch. Ein geplantes Auskunftsrecht des Parlaments über laufende Strafverfahren stehe zudem kaum im Einklang mit den Rechtsstaatlichkeitsstandards der Europäischen Kommission.

Bereits am Dienstag hatte ‌die Generalprokuratur, die höchste Staatsanwaltschaft des Landes, vor ‌dem Vorhaben gewarnt. Die neue Behörde drohe durch unklare Zuständigkeiten und zu wenig Personal überlastet und letztlich gelähmt zu werden. Beide Behörden übten zudem Kritik an der geplanten ⁠Führungsstruktur und dem Besetzungsverfahren für das Spitzenpersonal. So fehle es der vorgesehenen Auswahlkommission ‌an staatsanwaltschaftlicher Expertise. Die auf sechs Jahre ⁠beschränkte Amtszeit der künftigen Behördenmitglieder sowie ein alle zwei Jahre wechselnder Vorsitz erschwerten zudem eine kontinuierliche Arbeit.

Mit der im Regierungsprogramm vereinbarten Reform will die Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos den Anschein politischer Einflussnahme ‌auf Ermittlungen beenden. Bislang unterstehen die Staatsanwaltschaften ⁠in Österreich dem Justizministerium und sind ⁠weisungsgebunden. Justizministerin Anna Sporrer erklärte, sie wolle die erste Ministerin sein, die keinen Einfluss mehr auf Verfahren nehmen könne. Künftig soll ein unabhängiges Dreier-Kollegium die Aufsicht ausüben und zugleich die bisherigen Aufgaben der Generalprokuratur übernehmen. Die Regierung verteidigt die stärkere Einbindung des Parlaments als notwendige Balance. Der neue Vorsitzende soll sich künftig vor dem Nationalrat erklären und zweimal im Jahr vor dem Justizausschuss berichten. Der Gesetzentwurf befindet sich noch bis zum 31. August in ⁠der parlamentarischen Begutachtung.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)