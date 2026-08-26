Bürokratie und Sparzwang treiben Chemie- und Pharmaforschung ins Ausland

Frankfurt, 26. ⁠Aug (Reuters) - Die Abwanderung von Forschung und Entwicklung aus der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie setzt sich fort. Hatte in den vergangenen beiden Jahren allein die Pharmabranche die heimischen Investitionen noch im Plus gehalten, gerät nun auch ‌sie zunehmend unter Druck. Für das laufende Jahr planten 29 Prozent der Unternehmen, ihre Forschungsausgaben im Inland zu kürzen, teilte der Branchenverband ⁠VCI am ⁠Mittwoch in Frankfurt mit. Im Gegenzug wollten 41 Prozent der befragten Firmen ihre Etats im Ausland aufstocken. "Das Problem ist nicht der Wille, sondern der Standort Deutschland", sagte Thomas Wessel, Vorsitzender des VCI-Forschungsausschusses.

Zwar hätten die Budgets 2025 mit knapp 16 Milliarden Euro noch auf einem ‌hohen Niveau gelegen, die Dynamik schwäche sich ‌jedoch ab. Als neuen Bremsklotz nannte der Verband das Gesundheits-Sparpaket der Bundesregierung. Dieses schwäche den Pharmastandort massiv und führe dazu, dass Unternehmen geplante Investitionen ⁠strichen, erklärte Wessel. Dies stehe im Widerspruch zum erklärten Ziel der Politik, ‌die heimische Arzneimittelbranche stärken zu wollen. ⁠Hinzu kämen strukturelle Hürden: Mehr als 80 Prozent der Firmen fühlten sich durch überbordende Bürokratie und langwierige Genehmigungsverfahren eingeschränkt.

Der Bedeutungsverlust schlägt sich dem VCI zufolge zunehmend in internationalen Vergleichen nieder. ‌Inzwischen sei Deutschland bei den weltweiten ⁠Innovationsstandorten der Branche auf den ⁠fünften Platz hinter die USA, China, Großbritannien und Japan abgerutscht. Besonders deutlich zeige sich dies bei den Patentanmeldungen: Der Anteil der deutschen Industrie an den weltweiten Patenten habe sich seit 2010 auf 7,6 Prozent im Jahr 2024 fast halbiert. China dagegen habe seine Position mit einer industrieorientierten Strategie systematisch ausgebaut, seinen Anteil nahezu vervierfacht und liege nun hinter den USA auf dem zweiten Rang.

(Bericht von ⁠Patricia Weiß, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)