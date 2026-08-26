Bundesbankvorstand Lienenkämper für Integration des digitalen Euro in Wero Wallet

Berlin, 26. ⁠Aug (Reuters) - Bundesbankvorstand Lutz Lienenkämper hält es mit Blick auf den europäischen Zahlungsverkehr für entscheidend, neue und bestehende Angebote sinnvoll miteinander zu verbinden. "Das gilt insbesondere für das zentrale Zukunftsprojekt im europäischen Zahlungsverkehr: den digitalen Euro", sagte er am Mittwoch ‌auf dem Zahlungsverkehrssymposium der Bundesbank in Frankfurt. Er hält es für denkbar, den digitalen Euro in die Wero Wallet zu integrieren. Wero ist ⁠ein digitales ⁠Zahlungssystem, das Überweisungen in Sekundenschnelle zwischen Bankkonten ermöglicht. Es wird von der European Payments Initiative betrieben, einem Zusammenschluss europäischer Banken und Zahlungsanbieter, zu dem auch die Deutsche Bank gehört.

Laut Lienenkämper könnte eine Integration des digitalen Euro in die Wero Wallet die Reichweite europäischer Zahlungsangebote erhöhen und dazu ‌beitragen, dass neue Lösungen nicht nebeneinanderstehen, sondern nahtlos ‌zusammenwirken. Bundesbankchef Joachim Nagel ist bereits Befürchtungen entgegengetreten, mit einem digitalen Euro würde privaten Initiativen für eine europäische Zahlungslösung das Wasser abgegraben. Die EZB hat eine ⁠Reihe von Zahlungsdienstleistern aus dem Euroraum für die Teilnahme an einem Pilotprojekt ‌zum digitalen Euro ausgewählt, darunter Branchengrößen ⁠wie die Deutsche Bank und die italienische Unicredit. Laut EZB-Direktor Piero Cipollone ist der Start für September 2027 geplant. Mit einer offiziellen Einführung des digitalen Euro ist frühestens im Jahr 2029 zu rechnen.

Er ‌soll das Euro-Bargeld ergänzen und ⁠überall im Euroraum als Zahlungsmittel akzeptiert ⁠werden. Über eine EZB-App soll die Digitalwährung nutzbar sein. Mit ihr will Europa unabhängiger werden von US-Anbietern wie Paypal, Apple Pay, Mastercard oder Visa. Europa brauche im Zahlungsverkehr starke, wettbewerbsfähige und unabhängige Lösungen, betonte Lienenkämper, der im Vorstand seit Juli auch für den digitalen Euro zuständig ist: "Bei einer kritischen Infrastruktur können wir es uns nicht leisten, keine eigenen leistungsfähigen Angebote zu haben. Europäische Zahlungslösungen können hier einen wichtigen Beitrag ⁠leisten."

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)