Dax-Anleger sind vor Nvidia-Zahlen und US-Daten auf der Hut

Frankfurt, ⁠26. Aug (Reuters) - Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich vor den Quartalszahlen des KI-Vorreiters Nvidia und Inflationsdaten aus den USA am Mittwoch zurückgehalten. Der Dax ‌trat bei 26.255 Punkten auf der Stelle. Der Chipkonzern liefert nach US-Börsenschluss einen Lackmustest für den ⁠Branchenboom. "Bleibt ⁠die Nachfrage nach KI-Chips auf diesem hohen Niveau und geht der milliardenschwere Ausbau der KI-Infrastruktur in diesem Tempo weiter? Genau darauf wird der Markt hören", sagte Stratege Jürgen Molnar von ‌Robomarkets.

Für Unterstützung sorgten fallende Ölpreise, die ‌die Inflationssorgen lindern. Die für Preisstabilität zuständige US-Notenbank Federal Reserve achtet besonders auf den am Mittwoch ⁠anstehenden PCE-Inflationsindikator, der auf den Verbraucherausgaben basiert. Sollte ‌der Index schwach ausfallen, ⁠werden die Erwartungen an eine Zinserhöhung durch die Fed Experten zufolge wahrscheinlich weiter sinken.

SAP-Aktien rutschten um 2,4 Prozent ans Dax-Ende. Händler verwiesen auf ‌eine Herabstufung. Die ⁠Analysten der UBS senkten ⁠die Bewertung der Titel auf "Neutral" von "Buy". Zudem enttäuschte der US-Anbieter von Unternehmenssoftware Intuit mit seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Finanzaktien präsentierten sich hingegen fester. Größter Dax-Gewinner waren die Titel der Deutschen Bank mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent.

(Bericht von Anika Ross,redigiert von Philipp Krach. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)