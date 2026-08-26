Dax-Anleger sind vor Nvidia-Zahlen und US-Daten auf der Hut

Frankfurt, 26. Aug (Reuters) - Die ⁠Anleger an den europäischen Aktienmärkten haben sich vor den Quartalszahlen des KI-Vorreiters Nvidia und Inflationsdaten aus den USA am Mittwoch mit Engagements zurückgehalten. Der Dax trat überwiegend auf der Stelle und notierte gegen Mittag 0,2 Prozent höher bei 26.323 Punkten. Der EuroStoxx50 legte 0,3 Prozent auf 6473 Zähler zu. Der US-Chipkonzern liefert nach US-Börsenschluss einen Lackmustest für den Branchenboom. "Bleibt die Nachfrage nach KI-Chips auf diesem hohen Niveau und geht der milliardenschwere Ausbau ‌der KI-Infrastruktur in diesem Tempo weiter? Genau darauf wird der Markt hören", sagte Stratege Jürgen Molnar von Robomarkets.

Zudem standen wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda: Die US-Wirtschaft dürfte im Zuge des Iran-Krieges an Schwung verloren haben. Klarheit bringen die revidierten Daten des Handelsministeriums. Die ⁠für Preisstabilität zuständige US-Notenbank ⁠Federal Reserve achtet besonders auf den PCE-Inflationsindikator, der auf den Verbraucherausgaben basiert. Sollte der Index schwach ausfallen, werden die Erwartungen an eine Zinserhöhung durch die Fed Experten zufolge wahrscheinlich weiter sinken. Mit Spannung blicken Investoren daher auf das am Donnerstag beginnende Notenbankforum in Jackson Hole in den USA und vor allem auf die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh am Freitag.

ÖLPREISE GEBEN NACH - ANLEGER SETZEN AUF HORMUS-ÖFFNUNG

In Europa sind die Währungshüter der EZB Insidern zufolge bereit, die Zinsen auf der September-Sitzung anzuheben, um den wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs entgegenzuwirken. Der Dollar-Index kletterte am ‌Mittwoch um 0,1 Prozent, während der Euro auf 1,1665 Dollar leicht abwertete.

Die erneut fallenden ‌Ölpreise dämpften die Inflationssorgen der Anleger. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verbilligte sich um bis zu 3,6 Prozent auf 85,41 Dollar. Der Preis für US-Leichtöl WTI sank um 3,3 Prozent auf 79,62 Dollar. Damit war Öl so billig wie seit mehr als zwei Wochen nicht mehr. Am Dienstag hatten ⁠beide Kontrakte je rund drei Prozent nachgegeben. "Der Markt reagiert weiterhin auf die Entwicklungen rund um den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, und ‌die Aussicht auf Fortschritte in den Gesprächen zwischen Iran und Oman hat ⁠zu Verkäufen geführt", sagte Mitsuru Muraishi, Analyst bei Fujitomi Securities. Über die Wasserstraße wurde vor dem Krieg etwa ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls transportiert.

SOFTWAREAKTIEN NACH SCHWACHEM INTUIT-AUSBLICK UNTER DRUCK

Auf den Verkaufslisten standen europaweit Aktien von Software- und IT-Firmen, nachdem der US-Anbieter von Unternehmenssoftware Intuit mit seinen Umsatzzielen enttäuschte. Die Titel gaben im vorbörslichen US-Handel mehr als zehn Prozent nach. In ‌London sackten die Papiere des europäischen Konkurrenten Sage um drei Prozent ab. ⁠SAP-Anteilsscheine rutschten um 3,7 Prozent ans Dax-Ende. Die Analysten der ⁠UBS senkten die Bewertung der Titel auf "Neutral" von "Buy". Als Grund nannte die Bank die schleppende Einführung von KI-gestützten Systemen, was die Monetarisierungsmöglichkeiten einschränke und Kunden dazu veranlassen könnte, eigene KI-Lösungen zu entwickeln.

Aktien von Sportartikelherstellern schlugen nach ermutigenden Geschäftszahlen der chinesischen Firma Anta Sports Products einen Erholungskurs ein. Anta Sports steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr um 12,9 Prozent, die Nettogewinnmarge wuchs auf 25,1 Prozent von 21 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Aktien legten in Hongkong rund sieben Prozent zu. In London notierten Papiere von JD Sports ein Prozent höher. Adidas legten 0,8 Prozent zu und Puma 0,4 Prozent. Am Dienstag hatte der trübe Ausblick von Dick's Sporting Goods die Kurse belastet.

Zu den größten Dax-Gewinnern gehörte Qiagen. Die Papiere stiegen um bis zu 3,2 Prozent auf 37,90 Euro. Ein Händler verwies auf anhaltende Spekulationen ⁠über ein Übernahmeinteresse von Finanzinvestoren. Der Diagnostikkonzern bekommt ab September einen neuen Chef und kündigte am Dienstag an, an der strategischen Überprüfung seines Geschäfts festhalten zu wollen.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)