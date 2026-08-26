DAX® - Hochs rücken wieder in Schlagdistanz

Gleich zu Handelsbeginn konnte der DAX® gestern den zuvor diskutierten Trigger aktivieren. Zur Erinnerung: Wir hatten ein Überwinden der fast deckungsgleichen Hochs bei 26.166/26.172 Punkten als Signalgeber auf der Oberseite definiert. Der beschriebene Katalysator hat seine Wirkung auf die deutschen Standardwerte nicht verfehlt, denn die jüngste Abwärtskurslücke bei 26.293/26.339 Punkten wurde in der Folge geschlossen. Die Hochpunkte bei rund 26.500 Punkten definieren jetzt die nächsten Barrieren, ehe das bisherige Allzeithoch bei 26.574 Punkte wieder auf die Agenda rückt. Knapp darüber verläuft aktuell auch das obere Bollinger Band (akt. bei 26.642 Punkten) als zusätzlicher Widerstand. Auf der Unterseite dient dagegen die Marke von 25.900 Punkten unverändert als wichtige Unterstützung. Durch den jüngsten Pullback wurde die Bedeutung dieses Rückzugsbereichs zuletzt nochmals untermauert. Gleiches gilt für die große Ausbruchszone des Jahres 2026 bei 25.500 Punkten, welche zusätzlich durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.496 Punkten) bestätigt wird.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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