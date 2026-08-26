Dax kaum verändert erwartet - Nvidia-Zahlen und US-Daten im Fokus

Frankfurt, 26. ⁠Aug (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge kaum verändert in den Handel starten. Der deutsche Leitindex hatte am Dienstag 0,6 Prozent auf 26.266 Punkte zugelegt. Für Kauflaune sorgte ein ‌besser als erwartet ausgefallenes Wachstum der deutschen Wirtschaft. Zudem stieg der Ifo-Geschäftsklimaindex im August das vierte Mal in Folge.

In den USA legt ⁠Nvidia Zahlen ⁠vor. Das Geschäft des weltgrößten Anbieters von Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) gilt als Gradmesser für die gesamte Branche. Das Unternehmen hat für das abgelaufene Quartal Erlöse zwischen 89,18 und 92,82 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Auch der SAP-Rivale Salesforce wird seine Bücher öffnen.

Zudem ‌stehen wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda: Die ‌US-Wirtschaft dürfte im Zuge des Iran-Krieges an Schwung verloren haben. Klarheit bringen die revidierten Daten des Handelsministeriums. Eine erste Schätzung hatte für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ⁠im zweiten Quartal ein aufs Jahr hochgerechnetes Plus von 1,5 Prozent ‌ergeben. Wie es zu Beginn des ⁠zweiten Halbjahres um den privaten Konsum in den USA bestellt ist, zeigen die Daten für Juli: Von Reuters befragte Experten rechnen mit einem minimalen Plus von 0,1 Prozent, nach ‌einem Zuwachs von 0,3 Prozent.

Die für ⁠Preisstabilität zuständige US-Notenbank Federal Reserve ⁠achtet besonders auf einen Inflationsindikator, der auf den Verbraucherausgaben basiert. Dieser sogenannte PCE-Index dürfte im Juli gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozent zugelegt haben, nach 3,7 Prozent im Juni. Damit wäre der Preisauftrieb weiterhin stärker als von der Fed angestrebt, die eine Rate von 2,0 Prozent anpeilt.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 26.266,14

EuroStoxx50 6.455,63

EuroStoxx50-Future 6.473,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 53.577,40 +0,3%

Nasdaq

S&P 500 7.677,28 +0,3%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 66.377,45 +0,8%

Shanghai 3.916,83 +0,7%

Hang Seng 25.683,72 +0,7%

(Bericht ⁠von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)