Dax startet leicht höher vor Nvidia-Zahlen

Die Anleger sind am Mittwoch in Wartestellung. Am Vortag wieder in Rekordnähe angekommen, lassen sie es beim Dax vor wichtigen Zinssignalen aus den USA und den spät erwarteten Nvidia-Zahlen wieder langsamer angehen. Eine Stunde vor dem Auftakt wurde der Leitindex vom Broker IG auf 26.285 Punkte taxiert, was ein Plus von weniger als 0,1 Prozent bedeutet. Zum Rekord von gut 26.574 Punkten fehlen dem Leitindex knapp 300 Punkte.

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USA: Leichte Gewinne

Nach einem durchwachsenen Wochenbeginn haben die New Yorker Börsen am Dienstag etwas zugelegt. Als Kursstütze dienten die deutlich gesunkenen Ölpreise und Anleiherenditen. Zudem erholten sich die jüngst schwachen Nvidia-Aktien schon vor den am Mittwoch nachbörslich anstehenden Geschäftszahlen.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 53.343 + 0,22 Prozent S&P 500 7.691 + 0,69 Prozent Nasdaq 26.289 + 1,33 Prozent

Asien: Gewinne

Die Aktien in Asien knüpften am Morgen an den positiveren Trend der Wall Street an. Am stärksten präsentierte sich der südkoreanische Kospi mit einem guten Prozent Plus.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 65.382 - 3,02 Prozent Hang Seng 25.471 + 0,07 Prozent CSI 300 4.590 - 2,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,50 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,19 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,64 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 85,60 USD + 0,98 Dollar WTI 80,67 USD + 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 48 (45) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 72 (65) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR WACKER NEUSON AUF 23,50 (21) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES SENKT NAGARRO AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 81 (69) EUR

(mit Material von dpa-AFX)