Vorbörse 26.08.2026

Dax startet leicht höher vor Nvidia-Zahlen

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Die Anleger sind am Mittwoch in Wartestellung. Am Vortag wieder in Rekordnähe angekommen, lassen sie es beim Dax vor wichtigen Zinssignalen aus den USA und den spät erwarteten Nvidia-Zahlen wieder langsamer angehen. Eine Stunde vor dem Auftakt wurde der Leitindex vom Broker IG auf 26.285 Punkte taxiert, was ein Plus von weniger als 0,1 Prozent bedeutet. Zum Rekord von gut 26.574 Punkten fehlen dem Leitindex knapp 300 Punkte.

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USA:  Leichte Gewinne

Nach einem durchwachsenen Wochenbeginn haben die New Yorker Börsen am Dienstag etwas zugelegt. Als Kursstütze dienten die deutlich gesunkenen Ölpreise und Anleiherenditen. Zudem erholten sich die jüngst schwachen Nvidia-Aktien schon vor den am Mittwoch nachbörslich anstehenden Geschäftszahlen.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones53.343+ 0,22 Prozent
S&P 5007.691+ 0,69 Prozent
Nasdaq 26.289+ 1,33 Prozent

Asien: Gewinne

Die Aktien in Asien knüpften am Morgen an den positiveren Trend der Wall Street an. Am stärksten präsentierte sich der südkoreanische Kospi mit einem guten Prozent Plus.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22565.382- 3,02 Prozent
Hang Seng25.471+ 0,07 Prozent
CSI 3004.590- 2,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future124,50- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,19- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,64- 0,09 Prozentpunkte
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.08.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1633- 0,31  Prozent
Dollar in Yen159,34+ 0,45 Prozent
Euro in Yen185,57+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent85,60 USD+ 0,98 Dollar
WTI80,67 USD+ 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 48 (45) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 72 (65) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR WACKER NEUSON AUF 23,50 (21) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES SENKT NAGARRO AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 81 (69) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
Nvidia
U
US Tech 100
D
Dow Jones
S
S&P 500
Eurokurs (Euro / Dollar)
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NASDAQ 100
N
Nikkei
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Ö
Ölpreis WTI
Bechtle
Friedrich Vorwerk
Euro / Yen (Yenkurs)
Wacker Neuson
$
US Dollar/Japanischer Yen
H
Hang Seng
Nagarro
MSCI
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
IG GROUP HOLDINGS

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