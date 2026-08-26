Software-Aktie

Der Rücksetzer bei Zoom ist noch keine Kaufchance

onvista · Uhr

Zoom fällt nach den Quartalszahlen um rund sieben Prozent. Die gemeldeten Zahlen sind besser als erwartet, doch der Ausblick für das dritte Quartal enttäuscht.

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Was bewegt die Aktie?

Zoom liefert solide Quartalszahlen. Der Gewinn je Aktie liegt bei 1,55 Dollar, erwartet waren 1,48 Dollar. Der Umsatz erreicht 1,277 Milliarden Dollar und liegt ebenfalls leicht über den Erwartungen. Auch der Free Cashflow fällt mit 472 Millionen Dollar besser aus als die erwarteten 453 Millionen Dollar.

Besonders wichtig ist der Enterprise-Bereich. Der Gesamtumsatz steigt um fünf Prozent, der Enterprise-Umsatz wächst rund acht Prozent und macht inzwischen fast 790 Millionen Dollar aus. Das ist die stärkste Wachstumsrate in diesem Bereich seit drei Jahren.

Diese Entwicklung spricht gegen die Sorge, Zoom könne durch agentische KI besonders stark unter Druck geraten. Gleichzeitig wächst das Customer-Experience-KI-Portfolio kräftig. Die Zahl der Kunden für Zoom Virtual Agent steigt um 256 Prozent.

Die Jahresprognose fällt grundsätzlich ordentlich aus. Beim Umsatz erwartet Zoom 5,0 bis 5,1 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie soll bei etwa 6,08 bis 6,12 Dollar liegen und damit klar über den zuvor erwarteten Werten knapp unter sechs Dollar.

Der Schwachpunkt liegt im Ausblick auf das dritte Quartal. Dort erwartet der Markt mehr Gewinnkraft, als Zoom in Aussicht stellt. Dieser Punkt erklärt die negative Reaktion trotz guter Ist-Zahlen.

Charttechnik

Die Aktie war bereits schwach in die Zahlen gegangen und verliert danach weiter. Ein tieferes Unterstützungs-Niveau könnte interessant werden, falls der Markt die Enttäuschung noch einige Tage verarbeitet.

Solange dieser Bereich nicht getestet ist, wirkt ein Einstieg verfrüht. Die Bewertung liegt bei etwa dem 16,7-Fachen des Gewinns und damit unter dem Fünfjahresschnitt, aber im Dreijahres-Vergleich eher im mittleren Bereich.

Martins Einschätzung

Zoom ist operativ besser unterwegs, als die Kursreaktion vermuten lässt. Enterprise-Wachstum, Free Cashflow und KI-Produkte liefern positive Signale.

Für einen Kauf reicht das aktuelle Niveau aber noch nicht. Die Aktie wirkt fair bewertet. Attraktiver würde sie, wenn sie noch einmal tiefere Unterstützungsbereiche testet.

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