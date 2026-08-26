Dax Chartanalyse 26.08.2026

Vor Nvidia-Zahlen: Diese Marken bleiben wichtig im Dax

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Dax-Widerstand26.35026.500
Dax-Unterstützung26.15025.650

Dax-Rückblick:

Der Dax kam gestern nicht nennenswert über den oberen Widerstand um 26.320 Punkte hinaus und setzte zum Handelsstart am Vormittag kurzzeitig Richtung 26.200 Punkte zurück, bevor eine Erholung einsetzte.

Dax-Ausblick: 

Im Vorfeld der am Abend anstehenden Quartalszahlen von Nvidia und des heute beginnenden Symposiums der US-Notenbank Fed im US-Bundesstaat Wyoming verbleibt der Dax vorerst weiter in seiner kurzfristigen Handelsspanne im Bereich um 26.150 Punkte auf der Unter- und 26.350 Punkte auf der Oberseite.

Trading-Impuls
Tesla: Abwärtstrend intakt – so tief kann's gehengestern · 14:00 Uhr · onvista
Tesla: Abwärtstrend intakt – so tief kann's gehen

Gelingt dem Index der Ausbruch nach oben, wären neue Allzeithochs denkbar. Wird die Handelsspanne hingegen auf der Unterseite aufgelöst, könnte ein Rücksetzer in den mittleren 25.000er-Bereich in den Fokus rücken. Innerhalb der Handelsspanne ist vorerst weiter Zurückhaltung angesagt.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU96S9) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 26.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.649,03 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY2MHK) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,98 (Stand: 26.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 28.903,64 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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