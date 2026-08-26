Vor Nvidia-Zahlen: Diese Marken bleiben wichtig im Dax

Dax-Widerstand 26.350 26.500 Dax-Unterstützung 26.150 25.650

Dax-Rückblick:

Der Dax kam gestern nicht nennenswert über den oberen Widerstand um 26.320 Punkte hinaus und setzte zum Handelsstart am Vormittag kurzzeitig Richtung 26.200 Punkte zurück, bevor eine Erholung einsetzte.

Dax-Ausblick:

Im Vorfeld der am Abend anstehenden Quartalszahlen von Nvidia und des heute beginnenden Symposiums der US-Notenbank Fed im US-Bundesstaat Wyoming verbleibt der Dax vorerst weiter in seiner kurzfristigen Handelsspanne im Bereich um 26.150 Punkte auf der Unter- und 26.350 Punkte auf der Oberseite.

Gelingt dem Index der Ausbruch nach oben, wären neue Allzeithochs denkbar. Wird die Handelsspanne hingegen auf der Unterseite aufgelöst, könnte ein Rücksetzer in den mittleren 25.000er-Bereich in den Fokus rücken. Innerhalb der Handelsspanne ist vorerst weiter Zurückhaltung angesagt.