Muttergesellschaft von Foot Locker

Dieser Crash kann bald Chancen schaffen

onvista · Uhr

Der Aktienkurs von Dick's Sporting Goods bricht nach schwachen Zahlen um mehr als 30 Prozent ein. Doch darin kann auch eine Chance stecken

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Was bewegt die Aktie?

Dick's Sporting Goods meldet im abgeschlossenen Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,53 Dollar. Erwartet waren 3,76 Dollar. Auch der Umsatz bleibt mit 5,59 Milliarden Dollar rund 50 Millionen Dollar unter den Erwartungen.

Das größere Problem liegt in der Gewinnqualität. In den vergangenen vier Quartalen gingen die Gewinne deutlich zurück, obwohl die Umsätze kräftig stiegen. Ein großer Teil des Wachstums stammt aus der Übernahme von Foot Locker. Genau diese Übernahme steht nun im Fokus, weil sie die Profitabilität belastet.

Die vergleichbaren Umsätze im Dick's-Kerngeschäft legen um 4,9 Prozent zu und verteilen sich relativ breit über die Segmente. Foot Locker entwickelt sich dagegen schwach. Dort sollen die vergleichbaren Verkäufe um etwa 3,6 Prozent sinken. Die schwache Nachfrage nach Sportschuhen belastet zusätzlich.

Der neue Jahresausblick wirkt wie eine klare Gewinnwarnung. Statt der von Analysten erwarteten rund 14,30 Dollar Gewinn je Aktie stellt das Unternehmen nur noch elf bis zwölf Dollar in Aussicht. Dass Investoren nach dieser Kombination aus verfehlten Zahlen, schwacher Profitabilität und gesenktem Ausblick verkaufen, ist nachvollziehbar.

Charttechnik

Die Aktie fällt auf das tiefste Niveau seit Ende 2023 und bricht dynamisch nach unten aus der langen Seitwärtsrange aus. Aus der Höhe dieser Range ergibt sich weiteres Risiko bis in den Bereich um 100 Dollar.

Die Bewertung ist zugleich stark gefallen. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt nun bei etwa neun und damit wieder auf den niedrigen Bewertungsniveaus von Ende 2023. Interessant wird die Aktie vor allem, wenn sie nach einigen schwachen Folgetagen in Richtung 110 Dollar fällt und dort ein Tief ausbildet.

Martins Einschätzung

Ein direkter Kauf nach einer so starken roten Kerze wirkt zu früh. Häufig folgt noch eine weitere Konsolidierung, bevor sich ein belastbarer Boden bildet.

Auf der anderen Seite ist bereits viel Negatives eingepreist. Barclays senkt das Kursziel zwar von 280 auf 150 Dollar, sieht damit aber weiter rund 20 Prozent Potenzial vom Bereich um 125 Dollar. BTIG reduziert das Ziel von 300 auf 180 Dollar. Sollte ein Einstieg um 110 Dollar möglich werden und die Aktie nur das Gap schließen, läge das rechnerische Potenzial bei rund 63 Prozent.

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Dick's Sporting Goods

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