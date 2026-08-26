Dax-Versorger

Eon: Der Rücksetzer kann interessant werden

onvista · Uhr

Eon erhält eine neue Kaufempfehlung von Berenberg. Der vorherige Rücksetzer beruhte vor allem auf Sorgen um die Gasnetz-Regulierung. Wieso Berenberg diese Reaktion überzogen findet.

Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Was bewegt die Aktie?

Die Eon-Aktie war zuletzt deutlich unter Druck geraten und bewegte sich anschließend mehrere Handelstage in einer engen Spanne. Nun bricht sie aus dieser Range nach oben aus. Der Auslöser ist die neue Kaufempfehlung von Berenberg.

Im Zentrum steht die Regulierung der Gasnetze. Die Bundesnetzagentur hatte eine mögliche Eigenkapitalrendite von 5,76 Prozent vorgeschlagen. Dieser Wert lag unter Teilen der Investorenerwartungen und belastete die Aktie, weil er die möglichen Gewinne aus dem Gasnetz begrenzt.

Berenberg hält die Marktreaktion dennoch für zu hart. Der Grund: Gasnetze machen aktuell nur rund zwölf Prozent der regulierten Vermögensbasis von Eon aus. Bis 2030 soll dieser Anteil auf etwa sechs Prozent sinken. Der wichtigere Treiber bleibt das Stromnetz.

Genau dort investiert Eon massiv. Zwischen 2026 und 2030 sind rund 48 Milliarden Euro angekündigt, Berenberg rechnet sogar mit fast 50 Milliarden Euro. Die Analysten erwarten im Stromnetzbereich attraktivere regulatorische Renditen und steigende Gewinne. Dieser Teil sollte den Aktienkurs stärker bestimmen als das Gasnetz.

Charttechnik

Der Dreijahres-Chart bleibt auf Wochenbasis stabil. Die Aktie zeigt eine ansteigende Sequenz und hat zuletzt eine klassische ABC-Konsolidierung durchlaufen.

Der kurze Rutsch unter das letzte Tief wirkt eher wie der untere Bereich dieser Konsolidierung. Wenn die Aktie daraus nach oben dreht, bleibt neben dem Berenberg-Ziel von 21 Euro auch ein Bereich oberhalb von 22 Euro realistisch.

Martins Einschätzung

Eon wirkt nach dem Rücksetzer wieder interessant. Die Gasnetz-Debatte belastet kurzfristig, doch die Stromnetz-Investitionen, die erwartete Profitabilität und der stabile Wochenchart sprechen für eine bessere Ausgangslage.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
F
Fixed Income One - (R) EUR DIS

Das könnte dich auch interessieren

Dax-Aktie mit Milliarden-Deal
Siemens Energy: Wieso 166 Euro der Schlüssel sindgestern, 14:16 Uhr · onvista
Siemens Energy: Wieso 166 Euro der Schlüssel sind
Rüstungsfantasie treibt Aktie
Deutz: Wieso die Aktie bis 17 Euro laufen kanngestern, 14:06 Uhr · onvista
Deutz: Wieso die Aktie bis 17 Euro laufen kann
Krypto-Chartanalyse
Bitcoin: Wieso 81.300 Dollar jetzt entscheidengestern, 14:02 Uhr · onvista
Bitcoin: Wieso 81.300 Dollar jetzt entscheiden
Chip-Aktie mit Upgrade
AMD: Wieso 640 Dollar noch nicht das Ende wärengestern, 13:53 Uhr · onvista
AMD: Wieso 640 Dollar noch nicht das Ende wären
KI-Aktie vor Quartalszahlen
Nvidia: Wieso die Zahlen mehr als gut sein müssengestern, 14:17 Uhr · onvista
Nvidia: Wieso die Zahlen mehr als gut sein müssen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Tesla: Abwärtstrend intakt – so tief kann's gehengestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Scott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen23. Aug. · onvista-Partners
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende20. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen