Was bewegt die Aktie?

Die Eon-Aktie war zuletzt deutlich unter Druck geraten und bewegte sich anschließend mehrere Handelstage in einer engen Spanne. Nun bricht sie aus dieser Range nach oben aus. Der Auslöser ist die neue Kaufempfehlung von Berenberg.

Im Zentrum steht die Regulierung der Gasnetze. Die Bundesnetzagentur hatte eine mögliche Eigenkapitalrendite von 5,76 Prozent vorgeschlagen. Dieser Wert lag unter Teilen der Investorenerwartungen und belastete die Aktie, weil er die möglichen Gewinne aus dem Gasnetz begrenzt.

Berenberg hält die Marktreaktion dennoch für zu hart. Der Grund: Gasnetze machen aktuell nur rund zwölf Prozent der regulierten Vermögensbasis von Eon aus. Bis 2030 soll dieser Anteil auf etwa sechs Prozent sinken. Der wichtigere Treiber bleibt das Stromnetz.

Genau dort investiert Eon massiv. Zwischen 2026 und 2030 sind rund 48 Milliarden Euro angekündigt, Berenberg rechnet sogar mit fast 50 Milliarden Euro. Die Analysten erwarten im Stromnetzbereich attraktivere regulatorische Renditen und steigende Gewinne. Dieser Teil sollte den Aktienkurs stärker bestimmen als das Gasnetz.

Charttechnik

Der Dreijahres-Chart bleibt auf Wochenbasis stabil. Die Aktie zeigt eine ansteigende Sequenz und hat zuletzt eine klassische ABC-Konsolidierung durchlaufen.

Der kurze Rutsch unter das letzte Tief wirkt eher wie der untere Bereich dieser Konsolidierung. Wenn die Aktie daraus nach oben dreht, bleibt neben dem Berenberg-Ziel von 21 Euro auch ein Bereich oberhalb von 22 Euro realistisch.

Martins Einschätzung

Eon wirkt nach dem Rücksetzer wieder interessant. Die Gasnetz-Debatte belastet kurzfristig, doch die Stromnetz-Investitionen, die erwartete Profitabilität und der stabile Wochenchart sprechen für eine bessere Ausgangslage.