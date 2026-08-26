EQS-Adhoc: VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das 1. Halbjahr 2026
EQS-Ad-hoc: VIDINEXT AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das 1. Halbjahr 2026
26.08.2026 / 14:40 CET/CEST
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Die Vidinext AG hat bei der Erstellung des Halbjahresberichts 2026 zusammen mit der Revision festgestellt, dass sie für das 1. Halbjahr einen Verlust von ca. EUR 0,4 Mio. ausweisen muss. Dieser Verlust resultiert aus einem Rückgang der Einnahmen einiger traditioneller Medienkanäle aufgrund von Marktschrumpfung, veränderten Verbraucherpräferenzen und Kosten für die Entwicklung neuer Plattformen.
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