EQS-Adhoc: VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das 1. Halbjahr 2026

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EQS-Ad-hoc: VIDINEXT AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das 1. Halbjahr 2026

26.08.2026 / 14:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Vidinext AG hat bei der Erstellung des Halbjahresberichts 2026 zusammen mit der Revision festgestellt, dass sie für das 1. Halbjahr einen Verlust von ca. EUR 0,4 Mio. ausweisen muss. Dieser Verlust resultiert aus einem Rückgang der Einnahmen einiger traditioneller Medienkanäle aufgrund von Marktschrumpfung, veränderten Verbraucherpräferenzen und Kosten für die Entwicklung neuer Plattformen.

Kontakt:

E-mail: info@vidinext.com

Vidinext AG

Poststrasse 24

P.O. Box 1546

CH-6300 Zug

Switzerland

Tel: +41 41 766 25 30

Ende der Insiderinformation

26.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VIDINEXT AG
Poststrasse 24
6300 Zug
Schweiz
Telefon:+41-41-7662530
E-Mail:info@vidinext.com
Internet:http://www.vidinext.com
ISIN:CH0557519201
WKN:A2QQQU
Börsen:Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt
LEI Code:967600H8653W4XPTPE22
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2389008 26.08.2026 CET/CEST

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