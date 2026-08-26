EQS-AFR: AUMOVIO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AUMOVIO SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
AUMOVIO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

26.08.2026 / 09:12 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AUMOVIO SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.02.2027

Ort:

https://ir.aumovio.com/de/publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.02.2027

Ort:

https://ir.aumovio.com/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.02.2027

Ort:

https://ir.aumovio.com/de/publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.02.2027

Ort:

https://ir.aumovio.com/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2027

Ort:

https://ir.aumovio.com/de/publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2027

Ort:

https://ir.aumovio.com/publications

26.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AUMOVIO SE
Guerickestraße 7
60488 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:https://www.aumovio.com/
LEI Code:391200IGI9RQ7VTOK384
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