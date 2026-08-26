EQS-AFR: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



26.08.2026 / 18:36 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die AUSTRIACARD HOLDINGS AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/

26.08.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Wien Österreich Internet: https://www.austriacard.com/ LEI Code: 529900QI445M00DK4407

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