EQS-AFR: Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Frauenthal Holding AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



26.08.2026 / 10:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Frauenthal Holding AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.frauenthal.at/de/berichte.html

26.08.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Frauenthal Holding AG Rooseveltplatz 10 1090 Wien Österreich Internet: frauenthal.at LEI Code: 52990038OKF8UAD5LA12

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