EQS-AFR: Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
26.08.2026 / 10:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Frauenthal Holding AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.frauenthal.at/de/berichte.html
26.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Frauenthal Holding AG
|Rooseveltplatz 10
|1090 Wien
|Österreich
|Internet:
|frauenthal.at
|LEI Code:
|52990038OKF8UAD5LA12
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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