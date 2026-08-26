EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.08.2026 / 12:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Bernd
Nachname(n):Geske

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,19 EUR191.352,15 EUR
3,19 EUR47,85 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,1900 EUR191.400,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

26.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Internet:https://aktie.bvb.de/
LEI Code:529900XO0YTOOKCLQB44
Ende der MitteilungEQS News-Service

106782 26.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Borussia Dortmund BVB

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Tesla: Abwärtstrend intakt – so tief kann's gehengestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Scott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen23. Aug. · onvista-Partners
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende20. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen